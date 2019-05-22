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В Киеве ищут способ «сдвинуть с мёртвой точки» ситуацию в Донбассе

22 мая 2019, 21:09  •  48 • Украина
В команде президента Украины Владимира Зеленского обсуждается вопрос активизации процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом рассказал замглавы администрации президента Вадим Пристайко.
 
РИА Новости
 

«С президентом мы говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на мёртвой точке. Минск, все процессы, включая миротворческий, трёхсторонняя контактная группа, нормандский формат», — цитирует «112 Украина» Пристайко.

По его словам, в настоящее время ожидаются данные об итогах телефонных разговоров между Россией, Францией и Германией на высшем уровне.

«Сейчас узнаем и будем планировать наши следующие шаги», — добавил он.

Ранее стало известно, что Пристайко, ранее занимавший должность посла Украины при НАТО, назначен заместителем главы администрации Зеленского.

21 мая состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. 

В ходе беседы лидеры обсудили внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».

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