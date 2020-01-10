В Киеве ищут «российский след» в катастрофе украинского «Боинга» под Тегераном • 81 • Аналитика

Не успели иранские власти погасить пламя на месте катастрофы авиалайнера «Международных авиалиний Украины», как в Киеве пропагандисты всех мастей начали искать «российский след» в случившейся трагедии.



Споры и пересуды о ракетной атаке







Впрочем, внешний фон этому вполне благоприятствует. В Вашингтоне, опережая расследование, поторопились объявить, что «Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии».



Об этом со ссылкой на представителя Пентагона, в свою очередь сославшегося на данные американской и иракской разведок, сообщило в четверг британское агентство Reuters, а за ним – еженедельник Newsweek. Сотворив «сенсацию», издания не отказали себе в удовольствии выдать собственную версию трагедии, где «случайное попадание ракеты» уже плотно соседствовало с «преднамеренным». (Якобы в Пентагоне рассматривают оба эти варианта.)



Надо заметить, о возможной ракетной атаке на гражданский лайнер заговорили сразу после катастрофы, когда появились первые видеоматериалы с места трагедии. Некоторые «эксперты» увидели на фрагментах упавшего планера «следы поражающих элементов боеголовки зенитной ракеты».



Авторитетные специалисты возразили: подобные пробоины в фюзеляже могли оставить лопатки разрушившейся турбины двигателя, другие элементы конструкции. Ракетную атаку на украинский Boeing опроверг глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.



По его словам, после возгорания двигателя лайнер МАУ произвёл разворот в сторону аэропорта. Помимо этого, одновременно с украинским Boeing «на той же высоте в этот момент находились ещё несколько пассажирских лайнеров». Так что «ракетная атака на самолет невозможна с научной точки зрения».



Как украинский чиновник поддержал местных пропагандистов



На Украине пояснения Абедзаде мало кто расслышал. Местные соцсети уже полнились доказательствами ракетной атаки. Были среди них и «свидетельства очевидцев». По сайтам, со ссылкой на анонимные источники начало гулять сообщение, будто бортпроводница рейса PS 752 Тегеран-Киев Екатерина Статник успела позвонить родным в Новую Каховку и сказать, что самолет обстреляли, после чего связь оборвалась.



Дальше – больше. Знающие кириллицу постмайданные пропагандисты нашли в потоке сообщений знакомые слова – зенитно-ракетный комплекс «Тор-1М». Из этого определили причастность России к гибели украинского самолёта.



Такой вывод с формальной логикой имеет мало общего. Он больше похож на близкую украинским экспертам поговорку «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Но логика в украинской столице давно не в почёте, а вот «дядька», как говорится, оказался в нужное время и в нужном месте.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил для СМИ приоритетные версии трагедии, к которым склоняется его ведомство. На первом месте – «Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет».



Данилов рассказал, что в Тегеран уже прибыла государственная комиссия Украины по расследованию авиакатастрофы. В её составе 45 человек – представители 12 министерств и ведомств. В комиссию «включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский «Боинг» МН-17 17 июля 2014-го года в воздушном пространстве Украины».







Так антироссийская трактовка большой человеческой трагедии, случившейся в иранском небе, получила официальную поддержку украинской власти. Местные эксперты заспорили, чем вызван такой разворот в обсуждении причин катастрофы с Boeing МАУ. Сошлись во мнении: это оппозиция давит на президента Владимира Зеленского, взявшего курс на сближение с Россией.



С этим сложно согласиться. Может быть, оппозиция и оседлала соцсети, но Алексей Данилов всё-таки чиновник подведомственной Зеленскому госструктуры. Значит, дело в другом. Скорее всего, украинская пропаганда уже не может функционировать без «антироссийской смазки». Теперь у неё появился шанс (пусть и на большой трагедии) оживить свой засбоивший механизм. Заодно лишний раз послужить заокеанскому патрону, закрывая новой «горячей темой» бандитское убийство американцами харизматичного иранского генерала. Не успели иранские власти погасить пламя на месте катастрофы авиалайнера «Международных авиалиний Украины», как в Киеве пропагандисты всех мастей начали искать «российский след» в случившейся трагедии.Впрочем, внешний фон этому вполне благоприятствует. В Вашингтоне, опережая расследование, поторопились объявить, что «Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии».Об этом со ссылкой на представителя Пентагона, в свою очередь сославшегося на данные американской и иракской разведок, сообщило в четверг британское агентство Reuters, а за ним – еженедельник Newsweek. Сотворив «сенсацию», издания не отказали себе в удовольствии выдать собственную версию трагедии, где «случайное попадание ракеты» уже плотно соседствовало с «преднамеренным». (Якобы в Пентагоне рассматривают оба эти варианта.)Надо заметить, о возможной ракетной атаке на гражданский лайнер заговорили сразу после катастрофы, когда появились первые видеоматериалы с места трагедии. Некоторые «эксперты» увидели на фрагментах упавшего планера «следы поражающих элементов боеголовки зенитной ракеты».Авторитетные специалисты возразили: подобные пробоины в фюзеляже могли оставить лопатки разрушившейся турбины двигателя, другие элементы конструкции. Ракетную атаку на украинский Boeing опроверг глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.По его словам, после возгорания двигателя лайнер МАУ произвёл разворот в сторону аэропорта. Помимо этого, одновременно с украинским Boeing «на той же высоте в этот момент находились ещё несколько пассажирских лайнеров». Так что «ракетная атака на самолет невозможна с научной точки зрения».На Украине пояснения Абедзаде мало кто расслышал. Местные соцсети уже полнились доказательствами ракетной атаки. Были среди них и «свидетельства очевидцев». По сайтам, со ссылкой на анонимные источники начало гулять сообщение, будто бортпроводница рейса PS 752 Тегеран-Киев Екатерина Статник успела позвонить родным в Новую Каховку и сказать, что самолет обстреляли, после чего связь оборвалась.Дальше – больше. Знающие кириллицу постмайданные пропагандисты нашли в потоке сообщений знакомые слова – зенитно-ракетный комплекс «Тор-1М». Из этого определили причастность России к гибели украинского самолёта.Такой вывод с формальной логикой имеет мало общего. Он больше похож на близкую украинским экспертам поговорку «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Но логика в украинской столице давно не в почёте, а вот «дядька», как говорится, оказался в нужное время и в нужном месте.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил для СМИ приоритетные версии трагедии, к которым склоняется его ведомство. На первом месте – «Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет».Данилов рассказал, что в Тегеран уже прибыла государственная комиссия Украины по расследованию авиакатастрофы. В её составе 45 человек – представители 12 министерств и ведомств. В комиссию «включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский «Боинг» МН-17 17 июля 2014-го года в воздушном пространстве Украины».Так антироссийская трактовка большой человеческой трагедии, случившейся в иранском небе, получила официальную поддержку украинской власти. Местные эксперты заспорили, чем вызван такой разворот в обсуждении причин катастрофы с Boeing МАУ. Сошлись во мнении: это оппозиция давит на президента Владимира Зеленского, взявшего курс на сближение с Россией.С этим сложно согласиться. Может быть, оппозиция и оседлала соцсети, но Алексей Данилов всё-таки чиновник подведомственной Зеленскому госструктуры. Значит, дело в другом. Скорее всего, украинская пропаганда уже не может функционировать без «антироссийской смазки». Теперь у неё появился шанс (пусть и на большой трагедии) оживить свой засбоивший механизм. Заодно лишний раз послужить заокеанскому патрону, закрывая новой «горячей темой» бандитское убийство американцами харизматичного иранского генерала. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





81 Источник Похожие новости Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В обход «Пэтриотов» Размышления по поводу ЧП на НПЗ в Ухте В Киеве ищут «российский след» в катастрофе украинского «Боинга» под Тегераном «Экосистема истребителей». Чем индийцы планируют заменить МиГ-27 Гонка вооружений в разгаре: США разработают новые ракеты для F-35A Формальная бомбежка. Иран ударил по базам США, чтобы сохранить лицо? Новости партнеров