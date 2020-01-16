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В Киеве и Донбассе подтвердили приверженность режиму прекращения огня

16 января 2020, 20:54  •  2 • Украина
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что представители Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня в Донбассе.
 
© Oleksandr Ratushniak AFP
 

«Сегодня представители Киева, Донецка и Луганска подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня и приняли участие в обсуждении новых участков разведения сил и средств», — цитирует РИА Новости Грызлова.

Он также назвал начало 2020 года наиболее безопасным периодом конфликта в Донбассе.

При этом он отметил, что «полностью режим прекращения огня не выполняется».

«Более того, почти ежесуточно фиксируются обстрелы со стороны ВСУ населённых пунктов. Ситуацию может улучшить продолжение разведения сил на новых участках», — добавил Грызлов.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену удерживаемыми лицами Ольга Кобцева заявила, что украинская сторона сорвала обсуждение гуманитарных вопросов в Минске.

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