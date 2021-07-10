В Киеве готовятся изгонять русских из Крыма: Есть два условия

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил о подготовке планов по выдворению русских из Крыма. Но есть два условия, одно из которых касается возвращения полуострова в состав Украины.

На Украине всё ещё тешат себя надеждами когда-нибудь вернуть обратно Крым. Однако, напомним, эти мечты утопичны, после того как Москва окончательно поставила точку в этом вопросе, вернув полуостров в состав России в 2014 году после проведённого референдума.

Тем не менее в Киеве планы строят. В частности, даже готовятся изгонять русских с полуострова. Об этом прямо рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

"У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы, - цитирует его слова "Украина 24". - Но я сторонник юридической процедуры под названием "выдворение".

Есть и второе условие для "выдворения", оговоренное украинским чиновником: граждане должны попасть в Крым не через пункты пропуска на границе.

"Если те граждане попали в Крым не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку", то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет - выдворение", - высказал свою мысль Резников.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. На Украине, а также в США и ЕС, отказываются признавать итоги волеизъявления крымчан и считают полуостров якобы "оккупированным" и "аннексированным" Россией. Москва давно поставила точку в крымском вопросе, считая полуостров частью территории нашей страны.