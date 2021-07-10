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В Киеве готовятся изгонять русских из Крыма: Есть два условия

10 июля 2021, 16:10  •  187 • Политика
Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил о подготовке планов по выдворению русских из Крыма. Но есть два условия, одно из которых касается возвращения полуострова в состав Украины.
На Украине всё ещё тешат себя надеждами когда-нибудь вернуть обратно Крым. Однако, напомним, эти мечты утопичны, после того как Москва окончательно поставила точку в этом вопросе, вернув полуостров в состав России в 2014 году после проведённого референдума.
Тем не менее в Киеве планы строят. В частности, даже готовятся изгонять русских с полуострова. Об этом прямо рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
"У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат такие призывы, - цитирует его слова "Украина 24". - Но я сторонник юридической процедуры под названием "выдворение".
Есть и второе условие для "выдворения", оговоренное украинским чиновником: граждане должны попасть в Крым не через пункты пропуска на границе.
"Если те граждане попали в Крым не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку", то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет - выдворение", - высказал свою мысль Резников.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. На Украине, а также в США и ЕС, отказываются признавать итоги волеизъявления крымчан и считают полуостров якобы "оккупированным" и "аннексированным" Россией. Москва давно поставила точку в крымском вопросе, считая полуостров частью территории нашей страны.

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