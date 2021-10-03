Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Незалежная продолжает создавать образ агрессора вокруг нашей страны

Украинские власти на ежедневной основе позволяют себе нападки на наше государство. В Киеве уже не знают, чтобы еще придумать для того, чтобы в очередной раз опорочить Россию. Мастер на выдумки Владимир Зеленский объявил, что вскоре в государстве может появиться специальный телеканал, основной задачей которого будет противодействие "российской дезинформации".



Бывший комик, а ныне главнокомандующий Незалежной объявил, что его государство очень "страдает" от сведений, которые поступают с территории нашей страны. Неудивительно, что правду, которую распространяют российские ресурсы, в такой стране-перевертыше, как Украина, считаю ложью и провокацией.

По традиции, киевские власти планируют противостоять нашей стране рука об руку с европейскими партнерами. Зеленский рассказал, что Украина уже инициировала переговоры с Евросоюзом по поводу создания в Незалежной телеканала, который будет бороться с российской "дезинформацией" и рассказывать о якобы "реальном" положении дел.

Разумеется, глава украинцев очень горд, что европейские страны готовы выслушивать очередные инициативы незалежных, а возможно даже и поддержат их. Слова руководителя украинского государства приводят журналисты издания "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что киевские власти только наращивают воинственность своих заявлений. Недавно в правящей партии "Слуга народа" объявили о сроках "возвращения" Крымского полуострова в состав Украины.