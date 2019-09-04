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В Киеве готовы к переговорам по газу с Россией и ЕС в сентябре

04 сентября 2019, 16:39  •  17 • Украина
Украина готова к проведению трёхсторонних переговоров по транзиту газа с Россией и Евросоюзом в сентябре. Об этом заявили в пресс-службе Минэнерго Украины.
 
РИА Новости
 

Как отмечается, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 3 сентября провёл телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

«В ходе беседы стороны отметили, что сотрудничество в сфере энергетики должно оставаться одним из приоритетов отношений Украины и ЕС», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Указывается, что в ходе беседы с украинской стороны была отмечена «готовность продолжить трёхсторонние газовые переговоры в ближайшее время».

«Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трёхсторонних газовых переговорах уже в этом месяце», — приводятся слова Оржеля.

Ранее Алексей Оржель призвал приступить к переговорам с Россией по транзиту газа.

В конце августа глава Минэнерго России Александр Новак заявлял о готовности Москвы провести трёхсторонние переговоры о транзите газа в первой половине сентября.

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