|
В Киеве готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69»
18 июля 2019, 14:54 • 78 • Украина
Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле «208 на 69», заявил представитель украинских властей в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.
© Пресс-служба президента Украины РИА Новости
«Достигнута договорённость о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осуждёнными лицами в соотношении 208 на 69», — сказал он на брифинге, который транслировал «Громадське».
По его словам, это была инициатива украинской стороны, которую поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но против которой выступили представители Москвы.
Бессмертный сообщил, что в итоге договорились провести процедуру правовой очистки.
На состоявшейся накануне встрече контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие, оно начнётся 21 июля.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июля 2019, 19:24
|
16 июля 2019, 01:24
|
14 июля 2019, 23:24
|
11 июля 2019, 17:09
|
14 июля 2019, 13:39
|
12 июля 2019, 19:09
|
16 июля 2019, 12:39