В Киеве готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69»

Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле «208 на 69», заявил представитель украинских властей в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.

«Достигнута договорённость о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осуждёнными лицами в соотношении 208 на 69», — сказал он на брифинге, который транслировал «Громадське».

По его словам, это была инициатива украинской стороны, которую поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но против которой выступили представители Москвы.

Бессмертный сообщил, что в итоге договорились провести процедуру правовой очистки.

На состоявшейся накануне встрече контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие, оно начнётся 21 июля.