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В Киеве готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69»

18 июля 2019, 14:54  •  78 • Украина
Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле «208 на 69», заявил представитель украинских властей в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.
 
© Пресс-служба президента Украины РИА Новости
 

«Достигнута договорённость о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осуждёнными лицами в соотношении 208 на 69», — сказал он на брифинге, который транслировал «Громадське».

По его словам, это была инициатива украинской стороны, которую поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но против которой выступили представители Москвы.

Бессмертный сообщил, что в итоге договорились провести процедуру правовой очистки.

На состоявшейся накануне встрече контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие, оно начнётся 21 июля.

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