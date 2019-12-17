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В Киеве двое полицейских пострадали при столкновениях с протестующими
17 декабря 2019, 16:09 • 121 • Украина
В Киеве в результате столкновений с протестующими возле здания Верховной рады Украины пострадали несколько полицейских, их госпитализировали. Об этом говорится в сообщении киевской полиции в Facebook.
Reuters
По данным правоохранителей, участники акции пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку.
Полицейские пытались помешать гражданам, но те начали их толкать, в результате чего произошла потасовка.
«По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских», — указано в сообщении.
Одного активного участника событий задержали и доставили в отдел полиции.
Как сообщает ТАСС, украинская полиция в настоящее время приступила к разгону протестующих. Участники акции протеста разбирают брусчатку и бросают камни и бутылки в правоохранителей.
Ранее в Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией.
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