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В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
05 октября 2019, 13:39 • 129 • Украина
Железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».
По его словам, после завершения восстановления моста в Станице Луганской в Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты».
«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее на сайте президента Украины появились петиции о восстановлении железнодорожного и авиасообщения с Крымом.
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