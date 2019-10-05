Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В поисках лазейки: почему США и их союзники выступают против усиления шифрования...
Россия на сессии ГА ООН вновь представит резолюцию по кибербезопасности
Тайные дела Святого престола
Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна...
Главная / Украина

В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

05 октября 2019, 13:39  •  129 • Украина
Железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
 
РИА Новости
 

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

По его словам, после завершения восстановления моста в Станице Луганской в Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты».

«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее на сайте президента Украины появились петиции о восстановлении железнодорожного и авиасообщения с Крымом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
04 октября 2019, 21:24
Горсовет на Украине проголосовал против формулы Штайнмайера
04 октября 2019, 18:09
Министр обороны Украины намерен привлечь США к реформе армии 
05 октября 2019, 00:39
Эксперт прокомментировал заявление Новака о цене на транзит газа через Украину
05 октября 2019, 13:39
На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
05 октября 2019, 00:39
В Раде объяснили пользу для Киева от подписания формулы Штайнмайера
05 октября 2019, 10:24
На Украине 72 человека госпитализировали с отравлением после свадьбы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2019, 17:54
«Учатся не бояться начальства»: врач кемеровской скорой рассказала о быте медиков после пожара в «Зимней вишне»
03 октября 2019, 09:39
Ирина Лимаенко: «Украинские снайперы стреляли по кабине, давали понять — мол, уходите»
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
03 октября 2019, 09:39
Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
30 сентября 2019, 23:24
Как нас накажут. Российский след в Украингейте найден
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
02 октября 2019, 01:09
В погоне за гиперзвуком: какое оружие продемонстрировал Китай на военном параде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.