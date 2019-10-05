В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

По его словам, после завершения восстановления моста в Станице Луганской в Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты».

«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее на сайте президента Украины появились петиции о восстановлении железнодорожного и авиасообщения с Крымом.