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В Киеве дали совет Байдену перед встречей с Путиным по красным линиям
07 декабря 2021, 20:05 • 106 • Политика
Политики Незалежной требуют от Запада не решать ничего за спиной украинской власти
Постмайданные деятели Незалежной перед сегодняшними переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена активно бросились советовать своему старшему заокеанскому куратору, что заявить Кремлю насчет красных линий, о которых Москва неоднократно предупреждала Запад.
Так, глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN призвал хозяина Белого дома, а заодно и киевского режима, не принимать от российского лидера никаких предупреждений о пределах терпения.
"Если бы я мог дать президенту Байдену совет, я бы посоветовал ему четко сформулировать господину Путину, что в этой ситуации не должно быть красных линий со стороны Кремля. Красная линия находится здесь, на Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний", – сказал пан Резников.
По его словам, "идея непровоцирования" Москвы в случае с Незалежной "не сработает".
Также со своим видением красных линий на арену вышел экс-лидер украинцев, а ныне глава партии "Европейская солидарность", депутат Верховной рады Петр Порошенко. Хозяин "Рошена" одну из них описал как "ничего об Украине без Украины", что подразумевает требование к американским и европейским союзникам любые действия координировать с украинскими властями и народом.
Второй красной линией Петр Алексеевич назвал отсутствие у России права вето на вступление Незалежной в Североатлантический блок, передает пресс-служба.
"Если Путин получит возможность диктовать НАТО свободу, выдвигать НАТО ультиматумы, тогда нет никакого смысла в существовании НАТО", – подчеркнул "шоколадный король".
В качестве третьей и четвертой красных линий для киевского режима пан Порошенко указал "освобождение" Крыма и Донбасса и восстановления нормандского формата. Он считает, что в вопросах неньки не должно быть "никаких тет-а-тетов" и "междусобойчиков".
Напомним, выступая на коллегии МИД РФ 18 ноября Путин дал четко понять, что для Москвы существуют свои красные линии, связанные с активным продвижением натовцев на Восток Европы и планами вовлечь в альянс Украину и Грузию, а также заявлениями Пентагона перебазировать ядерный арсенал США из ФРГ на территорию Польши и попытками киевского режима решить конфликт в Донбассе военным путем.
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