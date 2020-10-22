В Киеве бредят о «решающей битве» на Донбассе, а в Донецке готовятся к обострению на линии фронта

Бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский предупредил о вероятности возобновления полноценных военных действий. «Кто-то скажет, что у меня профессиональная деформация, – пояснил герой «Русской весны», – я с этим спорить не буду». Но «игры заканчиваются», – убеждён Ходаковский. – «Россию вовлекают в более тяжёлый конфликт с Украиной». Тем временем, в Киеве бывший глава МИД Павел Климкин указал – близится «решающая битва», которая положит конец «гибридному миру» с Россией.

«Решающая битва», если верить Климкину, состоится до конца текущего года. Об этом он поведал в интервью агентству УНИАН. «Я считаю, – заявил Климкин, – что по состоянию на сегодняшний день Украина войну скорее выигрывает. Большинство битв мы или выиграли, или не проиграли. А не проиграть России – это выиграть. Но война продолжается, и близится час решающей битвы». Климкин, несомненно, знает, о чём говорит – Минобороны Украины этим летом стянуло к линии разграничения практически всю дееспособную армию. Войска не отводят, напротив, железнодорожные эшелоны регулярно подвозят им боеприпасы. Так что интуиция сторожевой собаки, как выразился Ходаковский, его не подводит. «Киев втянет Россию в военный конфликт с непредсказуемыми последствиями, – считает командир ополченцев. – В четырнадцатом году думалось, что всё обойдётся политикой, но в двадцатом становится очевидным – игры заканчиваются».

Игры и вправду заканчиваются. Сегодня в Лозоватском – в 15 км от Донецка – замечены 15 украинских танков Т-64. Вчера их там не было. Между тем, европейские наблюдатели делают вид, что у линии разграничения ничего не происходит. Возле Старого Крыма (не того, что в Крыму, а в Донецкой области, в Кальмиусском районе) и в Мариуполе замечена тяжёлая украинская бронетехника. Элементы «решающей битвы»?

Ходаковский считает, что украинская армия будет атаковать в ближайшие дни – во всяком случае, не позднее первой декады ноября. Возможно, дата атаки каким-то образом увязана с выборами в США. Так или иначе, на Донбассе снова запахло порохом – и теперь понятно, почему депутаты Рады так поспешно устроили массовый вояж в воюющую провинцию. Поспеть бы до возобновления военных действий!