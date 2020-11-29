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В Киеве боятся проиграть суд России по Керченской провокации

29 ноября 2020, 20:15  •  234 • Украина

Украинская сторона использовала разбирательства в Гамбургскам трибунале по Керченскому инциденту для хайпа и получила риск снятия Западом антироссийских санкций.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил бывший замглавы Госгидрографии Украины, юрист Богдан Устименко.

«Этот суд не является победой, как подавалось некоторыми индивидами с целью хайпа. Потому что мы сделали очень короткое зрелище для общества, и, в то же время, мы утеряли некоторые обстоятельства – вот какую цену мы заплатили за это зрелище», – сказал Устименко.

Он напомнил, что возвращение сдавшихся в плен моряков ВМСУ, участвовавших в провокации Керченского пролива, было осуществлено РФ в рамках обмена, а не выполнения решения трибунала.

«Решение Гамбургского трибунала выполнено не было, был обмен пленными 35 на 35, где мы отдали русским Цемаха и других пророссийских преступников, взамен получив наших пленных моряков», – сказал Устименко.

По его словам, украинские юристы допускают ошибки во время разбирательств, соглашаясь на российские трактовки, что позволяет Москве в перспективе обернуть дело в свою пользу.

«Если будет подтверждение того, что это правоохранительная операция, а не акт военной агрессии, тогда автоматически могут слететь «Керченские санкции». Вы помните, что вследствие агрессии России, Канада, США и ЕС ввели санкции против России, и там фигурировал Сечин.

Второе, мы даём России подсказку о том, что она может говорить, что это не война против Украины, а цепочка правоохранительных операций: «Видите, сами украинцы говорят о том, что мы осуществляли правоохранительную операцию». Мы сами себя даём побить и не очень хорошо выставляем себя на международной арене.

Третье, если Украина говорит, что эта правоохранительная операция, то мы представляем, что наши моряки не военнопленные, а обычные уголовники. Иными словами, на этих людей не будут распространяться нормы международного гуманитарного права. Фактически это так, если страна выдаёт своих граждан и говорит: «Нет, они не военнопленные, поскольку это не был акт военной агрессии», – поделился своими опасениями Устименко.

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