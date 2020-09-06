В Киеве АТОшники избили священнослужителя

Вечером 4 августа в Киеве возле ТРЦ NewWay, находящегося рядом с Парком партизанской славы, два радикала — участника военного конфликта в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили клирика Украинской Православной Церкви.Информацию, обнародованную на странице «Киев Оперативный» в Facebook, подтвердили в полиции и УПЦ.Медики охарактеризовали состояние избитого священника как тяжелое, учитывая недавно перенесённый инсульт.В то же время пострадавший со словами «Бог им судья» отказался писать заявление в полицию.При задержании один из «героев» мотивировал свою жестокость тем, что он руками и ногами избивал представителя Украинской Православной Церкви. Более того, своё пребывание в зоне АТО он считает достаточным аргументом для такого «поступка».– прокомментировали очевидцы.По мнению экспертов, данный инцидент показывает, что ситуация уже пробила дно. Дальше падать просто некуда. И следующим шагом может стать прямое убийство по религиозному признаку. Чтобы на улице не воцарится самый настоящий террор в отношении любых неугодных групп населения, украинские власти призывают не спускать на тормоза избиение священнослужителя.