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В Киеве АТОшники избили священнослужителя

06 сентября 2020, 18:25  •  95 • Украина

Вечером 4 августа в Киеве возле ТРЦ NewWay, находящегося рядом с Парком партизанской славы, два радикала — участника военного конфликта в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили клирика Украинской Православной Церкви.

Информацию, обнародованную на странице «Киев Оперативный» в Facebook, подтвердили в полиции и УПЦ.

Медики охарактеризовали состояние избитого священника как тяжелое, учитывая недавно перенесённый инсульт.

В то же время пострадавший со словами «Бог им судья» отказался писать заявление в полицию.

При задержании один из «героев» мотивировал свою жестокость тем, что он руками и ногами избивал представителя Украинской Православной Церкви. Более того, своё пребывание в зоне АТО он считает достаточным аргументом для такого «поступка».

«Я была свидетелем этого ужаса, пьяный АТОшник бил монаха, который оказался инвалидом І группы после инсульта, бил жестоко: ногами,кулаками. Рядом было не два, а пять мужчин, которые сразу сбежали, как девушка стала вызывать полицию. Причину АТОшник назвал — монах Московского патриархата . И то, что он был в АТО дат ему право на такие действия»,

«Эти подонки выражают свою силу на беззащитных и явно не равных им людях. Кто может стать очередной жертвой? Ребенок? Старик?» – прокомментировали очевидцы.

По мнению экспертов, данный инцидент показывает, что ситуация уже пробила дно. Дальше падать просто некуда. И следующим шагом может стать прямое убийство по религиозному признаку. Чтобы на улице не воцарится самый настоящий террор в отношении любых неугодных групп населения, украинские власти призывают не спускать на тормоза избиение священнослужителя.

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