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В Киеве 70 человек пострадали в результате отравления шаурмой
01 августа 2018, 22:24 • 53 • Украина
В Киеве 70 человек, включая 10 детей, пострадали от отравления шаурмой.
РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.
«По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей», — указывается в заявлении.
Уточняется, что случаи отравления шаурмой зафиксированы в разных районах украинской столицы.
В ведомстве отмечают, что из 70 пострадавших 10 не госпитализированы.
Предварительный диагноз — «сальмонеллёз».
Ранее в Туве произошло массовое отравление в закусочной, в результате инцидента пострадали 187 человек.
Сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова в беседе с НСН рассказала о проверках в регионе после массового отравления.
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