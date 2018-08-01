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В Киеве 70 человек пострадали в результате отравления шаурмой

01 августа 2018, 22:24  •  53 • Украина
В Киеве 70 человек, включая 10 детей, пострадали от отравления шаурмой.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

«По состоянию на 17:00 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей», — указывается в заявлении.

Уточняется, что случаи отравления шаурмой зафиксированы в разных районах украинской столицы.

В ведомстве отмечают, что из 70 пострадавших 10 не госпитализированы.

Предварительный диагноз — «сальмонеллёз».

Ранее в Туве произошло массовое отравление в закусочной, в результате инцидента пострадали 187 человек.

Сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова в беседе с НСН рассказала о проверках в регионе после массового отравления.

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