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В Киеве 12 июня отметили "антироссийскими выходками": МИД выдвинул требования Украине
16 июня 2020, 11:00 • 213 • Политика
В Киеве 12 июня отметили "антироссийскими выходками". Так, на фасад здания посольства РФ с помощью световых приборов были спроецированы оскорбительные русофобские изображения. МИД России в связи с этим выдвинул требования Украине.
МИД России направил письмо украинским властям с требованием предоставить посольству РФ в Киеве нормальные условия для работы.
В ведомстве отметили, что в День России на Украине имели место "очередные отвратительные антироссийские выходки". Притом при абсолютном попустительстве местных властей.
Похожие провокационные акции отмечались и в других украинских городах. Так, департамент контрразведки СБУ поместил свою символику на дома и рекламные щиты, находящиеся рядом со зданиями генконсульств РФ во Львове, Харькове и Одессе.
В связи с этим русские дипломаты потребовали от Киева, чтобы тот не удалялся от подобных оскорбительных эпизодов на своей территории и принимал соответствующие меры для пресечения данных провокаций.
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