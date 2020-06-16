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В Киеве 12 июня отметили "антироссийскими выходками": МИД выдвинул требования Украине

16 июня 2020, 11:00  •  213 • Политика
В Киеве 12 июня отметили "антироссийскими выходками". Так, на фасад здания посольства РФ с помощью световых приборов были спроецированы оскорбительные русофобские изображения. МИД России в связи с этим выдвинул требования Украине.
МИД России направил письмо украинским властям с требованием предоставить посольству РФ в Киеве нормальные условия для работы.
В ведомстве отметили, что в День России на Украине имели место "очередные отвратительные антироссийские выходки". Притом при абсолютном попустительстве местных властей.
На фасад здания посольства России… с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания, - подчеркнули в МИД.
Похожие провокационные акции отмечались и в других украинских городах. Так, департамент контрразведки СБУ поместил свою символику на дома и рекламные щиты, находящиеся рядом со зданиями генконсульств РФ во Львове, Харькове и Одессе.
В связи с этим русские дипломаты потребовали от Киева, чтобы тот не удалялся от подобных оскорбительных эпизодов на своей территории и принимал соответствующие меры для пресечения данных провокаций.

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