В Киеве 12 июня отметили "антироссийскими выходками": МИД выдвинул требования Украине

МИД России направил письмо украинским властям с требованием предоставить посольству РФ в Киеве нормальные условия для работы.

В ведомстве отметили, что в День России на Украине имели место "очередные отвратительные антироссийские выходки". Притом при абсолютном попустительстве местных властей.

На фасад здания посольства России… с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания, - подчеркнули в МИД.

Похожие провокационные акции отмечались и в других украинских городах. Так, департамент контрразведки СБУ поместил свою символику на дома и рекламные щиты, находящиеся рядом со зданиями генконсульств РФ во Львове, Харькове и Одессе.

В связи с этим русские дипломаты потребовали от Киева, чтобы тот не удалялся от подобных оскорбительных эпизодов на своей территории и принимал соответствующие меры для пресечения данных провокаций.