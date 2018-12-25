В Киев из «Лефортово»: моряк ВМСУ попросил Украину о помощи

Украинский моряк Андрей Эйдер, задержанный российскими пограничниками в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ написал письмо из московского СИЗО «Лефортово» и передал его на Украину через своего адвоката. Основной темой послания стало желание скорейшего возвращения домой.

«Мечтаю, чтобы это произошло хотя бы до конца января, но мне кажется, этой мечте не суждено сбыться ... Понятия не имею, насколько это все затянется — полгода, год ... Верните нас домой, не забывайте нас», — написал он.

Также он упомянул о «допросах» и «встречах с разными людьми» в СИЗО. Касательно бытовых условий, фигурант уголовного дела сказал, что в камере есть электрочайник, а батареи вполне горячие.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб

в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. В ответ Украина ввела военное положение. Также после произошедшего украинский лидер Петр Порошенко хотел поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, но получил отказ.

Российский лидер объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании украинского президента. Он отметил, что провокация была проведена Киевом в интересах Порошенко, который ради повышения своих политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.

Происшествие вызвало сильный международный резонанс. Из-за инцидента президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Вместе с тем большинство стран Европейского союза назвали неуместным введение дополнительных санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, рассказывал источник в структурах ЕС.

Европолитик подчеркнул, что ЕС принял такое решение, желая добиться снижения эскалации конфликта. Он добавил, что европейские страны также хотели бы решить вопрос с длительным досмотром судов. Вскоре эта позиция получила отражение и в коммюнике стран ЕС по итогам саммита.

Представители большинства европейских стран пришли к выводу, что введение новых ограничительных мер в отношении России приведет к эскалации конфликта в регионе. ЕС не только не хотят ухудшения ситуации, но также намерены решить вопрос с длительным досмотром судов.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер указал, что после произошедшего и без того натянутые отношения Москвы и Киева могут ухудшиться еще сильнее. У обеих сторон «вновь и вновь случаются провокации», отметил он.

Помимо этого сообщалось, что

подавляющее большинство россиян, а именно 93%, считают действия российских пограничников, остановивших украинские суда в районе Керченского пролива, правильными.

Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Также социологи выяснили, что спланированной провокацией действия Киева назвали 79% участников опроса, передает НСН.

Позднее стало известно, что в Киеве рассчитывают на проведение новой провокации ВМСУ в Керченском проливе. Об этом рассказал украинский военный эксперт Алексей Арестович. По его словам, украинские корабли в сопровождении судов НАТО и авиации США должны вторгнуться в российские воды, чтобы «бросить вызов» России, передает ФАН.

«Я думаю, что в Керченский пролив наши корабли пойдут в сопровождении кораблей НАТО. А также это будет отслеживать авиация Британии или США. Мы должны туда пойти, чтобы доказать, что это наша территория, мы должны бросить вызов России», — сказал аналитик.