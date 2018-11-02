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В Киев едет ревизор: США намерены снять энергетику Украины с российской «иглы»

02 ноября 2018, 07:24  •  62 • Политика
Министр энергетики США Рик Перри в рамках своего европейского турне на следующей неделе посетит украинскую электростанцию, получившую американский уголь.
США начали активно продвигать свой сжиженный природный газ в Европе, намереваясь снять ее с российской газовой «иглы», как считают в Вашингтоне. С этой целью американский министр энергетики Рик Перри намерен совершить на следующей неделе турне, включающее Венгрию, Чехию, Польшу и Украину, чтобы на месте изучить вопрос с поставками топлива из Штатов и сделать ряд заявлений, которые касаются нового контракта на поставку в Польшу сжиженного природного газа из США. Киев включен в маршрут, скорее для ревизии, поскольку основное внимание на Украине заокеанский министр уделит местной электростанции, которая в прошлом году получила американский уголь.
Портал Axios со ссылкой на представителя министерства уточняет, что ключевой темой для европейского турне Перри станет как раз сжиженный газ и его поставки в качестве альтернативы российскому «голубому топливу». Издание связывает будущую поездку министра с тем, что администрация президента США Дональда Трампа «пытается сбалансировать свои противоречивые цели протекционистской торговой политики и американского экспорта энергии».
Ранее, напомним, из Вашингтона регулярно, в том числе и от главы Белого дома, неслись заявления по поводу «зависимости Европы от российского газа». И США, и Польша, а также ряд прибалтийских стран подвергли критике строительство нового российского газопровода «Северный поток — 2». При этом в Соединенных Штатах уверяли: их критика, якобы, не связана с тем, что они хотят отвоевать для своего топлива больше места в энергетики Европы.
Но, как подчеркивает издание, в Старом Свете предпочитают более дешевый российский газ, нежели американский сжиженный, который дороже обходится европейскому покупателю из-за доставки.
Помимо сжиженного газа, главными темами для обсуждения с Европой, как уточняется, будет сотрудничество в области кибербезопасности и ядерной энергии.

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