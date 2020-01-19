В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

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В международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 украинцев.

Reuters

Трансляцию церемонии ведёт NEWSONE. Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек. 11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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