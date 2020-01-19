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В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

19 января 2020, 13:54  •  120 • Украина
В международном аэропорту Борисполь под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 погибших в результате крушения в Тегеране украинского пассажирского самолёта Boeing 737 украинцев.
 
Reuters
 

Трансляцию церемонии ведёт NEWSONE.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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