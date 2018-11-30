В Киев - на курсы, в Бердянск - на лечение

К середине апреля 2014 года, когда отряд Стрелкова уже вошел в Славянск, но в Донецке еще была украинская власть, священная война СБУ с российскими журналистами уже вышла на непробиваемо качественный уровень. Не обходилось и дня без сообщений о том, как очередного репортера развернули в донецком аэропорту, поставив штамп, закрывающий возможность работы на зарождавшемся донбасском противостоянии.

Чтобы пересечь границу, необходимы были безупречная легенда и казачья смекалка. Добираться до Донецка я тогда решил через Киев, предположив, что там контроль будет чуть слабее. Приглашение мне состряпал редакционный художник. Киево-Могилянская бизнес школа имела честь пригласить меня на ознакомительные двухдневные курсы MBA, расписываясь в своем почтении и ожидании скорейшей встречи. Об этих курсах я вычитал на сайте КМБШ, взяв билет туда-обратно и забронировав дорогой отель.

Взглянув на творение художника, я решил зацементировать свою легенду я звонком в Киев. И спустя 10 минут разговора мое имя было в списках слушателей. На том конце провода с пониманием отнеслись к моим опасениям по поводу пересечения границы. И дали телефон, по которому пограничник мог бы убедиться, что я еду в Киев обучаться бизнесу.

- А шо, в Москве таких курсов нет? - прищурившись оглядывал меня пограничник в аэропорту «Борисполь».

Строгий костюм, блестящие туфли, черное замшевое пальто с бордовой подкладкой, манерный чемодан, позаимствованный у товарища. Ничто не выдавало во мне военкора. Если бы, конечно, основательно не полезли в мой багаж. В трусы была замотана редакционная «ксива», фотоаппарат по частям разбросан между футболками и носками. Броник с каской я предусмотрительно брать не стал.

- Так вы цену сравните, - я был готов к такому вопросу. - У вас в шесть раз дешевле.

Пограничник ухмыльнулся, пробежал глазами по липовому приглашению, уважительно покачал головой над гостиничной броню с пятью звездами: «Ласкаво просимо!».

2014 год, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц после общения с украинскими пограничниками, которые сняли его с поезда.Фото: Александр КОЦ

В следующий раз на Донбасс я пробирался на поезде, взяв билеты до Бердянска и путевку в местный санаторий. Легенда была идеальна, о лечении желудка я мог бы рассказывать часами. Если бы не ориентировка СБУ с моим именем, разосланная по всем пунктам пропуска. С поезда меня сняли, вручив постановление о запрете на въезд на пять лет. Стоя на перроне, я провожал глазами вагон с напарником, которого в ориентировке не было. Через неделю мы встретились в Донецке. Я все-таки пролез через границу, но это совсем другая, не очень законная история.

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