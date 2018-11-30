Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сергей Хрущёв: Сейчас Украина уже надоела всем! А Трамп не встречается с Путиным...
«Пора заканчивать этот цирк»: почему шотландцы перестают смотреть традиционные С...
СБУ пришла с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры
«Не хотят разбираться в деталях»: в России ответили на резолюцию сената США по с...
Главная / В России

В Киев - на курсы, в Бердянск - на лечение

30 ноября 2018, 16:09  •  99 • В России

К середине апреля 2014 года, когда отряд Стрелкова уже вошел в Славянск, но в Донецке еще была украинская власть, священная война СБУ с российскими журналистами уже вышла на непробиваемо качественный уровень. Не обходилось и дня без сообщений о том, как очередного репортера развернули в донецком аэропорту, поставив штамп, закрывающий возможность работы на зарождавшемся донбасском противостоянии.

Чтобы пересечь границу, необходимы были безупречная легенда и казачья смекалка. Добираться до Донецка я тогда решил через Киев, предположив, что там контроль будет чуть слабее. Приглашение мне состряпал редакционный художник. Киево-Могилянская бизнес школа имела честь пригласить меня на ознакомительные двухдневные курсы MBA, расписываясь в своем почтении и ожидании скорейшей встречи. Об этих курсах я вычитал на сайте КМБШ, взяв билет туда-обратно и забронировав дорогой отель.

Взглянув на творение художника, я решил зацементировать свою легенду я звонком в Киев. И спустя 10 минут разговора мое имя было в списках слушателей. На том конце провода с пониманием отнеслись к моим опасениям по поводу пересечения границы. И дали телефон, по которому пограничник мог бы убедиться, что я еду в Киев обучаться бизнесу.

- А шо, в Москве таких курсов нет? - прищурившись оглядывал меня пограничник в аэропорту «Борисполь».

Строгий костюм, блестящие туфли, черное замшевое пальто с бордовой подкладкой, манерный чемодан, позаимствованный у товарища. Ничто не выдавало во мне военкора. Если бы, конечно, основательно не полезли в мой багаж. В трусы была замотана редакционная «ксива», фотоаппарат по частям разбросан между футболками и носками. Броник с каской я предусмотрительно брать не стал.

- Так вы цену сравните, - я был готов к такому вопросу. - У вас в шесть раз дешевле.

Пограничник ухмыльнулся, пробежал глазами по липовому приглашению, уважительно покачал головой над гостиничной броню с пятью звездами: «Ласкаво просимо!».

2014 год, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц после общения с украинскими пограничниками, которые сняли его с поезда.Фото: Александр КОЦ

В следующий раз на Донбасс я пробирался на поезде, взяв билеты до Бердянска и путевку в местный санаторий. Легенда была идеальна, о лечении желудка я мог бы рассказывать часами. Если бы не ориентировка СБУ с моим именем, разосланная по всем пунктам пропуска. С поезда меня сняли, вручив постановление о запрете на въезд на пять лет. Стоя на перроне, я провожал глазами вагон с напарником, которого в ориентировке не было. Через неделю мы встретились в Донецке. Я все-таки пролез через границу, но это совсем другая, не очень законная история.

КАК ЭТО БЫЛО

Служба безопасности Украины приравняла журналистов «КП» к террористам

Украинские спецслужбы объявили в розыск несколько российских репортеров, работающих на юго-востоке страны (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
99
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 18:54
«Облегчит жизнь льготникам»: как будет работать новый закон об упрощённом получении субсидий на оплату ЖКХ
29 ноября 2018, 23:54
В Госдуме назвали отмену Трампом встречи с Путиным "твиттерной антидипломатией"
29 ноября 2018, 23:54
Константинополь не решил с автокефалией и "объединительным собором" на Украине

29 ноября 2018, 20:39
Украина запретила иностранцам въезд в Крым
29 ноября 2018, 22:09
«Козырь в рукаве»: какие перспективные виды противоспутникового вооружения разрабатываются в России
30 ноября 2018, 16:09
Сергей Хрущёв: Сейчас Украина уже надоела всем! А Трамп не встречается с Путиным на "двадцатке", потому что испугался нового расследования "о связях с Россией"
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
30 ноября 2018, 04:54
Бельгийский истребитель заснял «черно-белый» перехват русских Су-27 - видео
30 ноября 2018, 01:39
«А был ли самолет? Израиль молчит»: Сирия отчиталась об отражении лишь ракетной атаки
30 ноября 2018, 08:09
Трамп отменил встречу с Путиным. Петя уже отмечает
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
30 ноября 2018, 01:40
Запад против России: удар на 5 триллионов рублей (Роман Романов)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керченском проливе
29 ноября 2018, 09:24
Трамп задал Киеву неудобный вопрос про провокацию в Керченском проливе
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
28 ноября 2018, 15:24
Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать
29 ноября 2018, 02:54
«Выпустить из клетки. И переводчицу»: Задержанный командир украинского буксира озвучил требования к России
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.