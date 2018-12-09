″В худших традициях хайли лайкли″: Посольство России раскритиковало заявление МИД Великобритании по Сирии

Британская дипломатия не имеет собственной позиции, в том числе по Сирии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне. Заявление составлено ″в худших традициях хайли лайкли″, говорит он. И, кроме всего прочего, заявление британцев полностью повторяет заявление Госдепа США.

Напомним, ранее было заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо. Якобы официальный Лондон полностью согласен с США, что в Алеппо не было химической атаки со стороны боевиков.

Примечательно то, что заявление британской стороны точь-в-точь повторяет заявление Госдепа США.

″Жаль, что у британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по целому ряду международных проблем, включая ситуацию в Сирии, - комментируют в российском посольстве в Лондоне. - В течение двух недель МИД Великобритании никак не комментировал это происшествие, и только когда появилась реальная вероятность его расследования силами ОЗХО, Лондон отреагировал, предприняв неуклюжую попытку обелить виновных″.

Отмечается, что Британия явно стремится к тому, чтобы направить всю работу экспертов в нужном для Запада течении.

″Как по форме, так и по содержанию заявление составлено в худших традициях, взятых в последнее время на вооружение британской дипломатией: отсутствие даже попыток предъявить общественности какие-либо доказательства заявляемых "фактов", опора на малозначимое выражение ″хайли лайкли″", - сказал пресс-секретарь, его цитирует РИА Новости.