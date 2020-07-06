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В хозяйстве пригодилось. Турция протестировала радар С-400 на американских истребителях
06 июля 2020, 23:00 • 66 • Политика
Турция проверила радар российских ЗРК С-400 на американских истребителях F-35 и F-22. Купленные у Москвы зенитно-ракетные комплексы всё же пригодились в хозяйстве.
Турция решила протестировать локаторы С-400 на американских самолётах пятого поколения. Российские ЗРК располагались на авиабазе Мюртед. Маршрут истребителей США, которые регулярно летают на Ближний Восток, пролегал в 170-200 км от авиабазы. Анкара не объявляет о результатах тестирования, но, судя по тому, что страна не предъявила к российскому производителю никаких претензий, приборы легко обнаружили американские самолёты, сообщает портал Fighter Jets World.
Отметим, что С-400 стали камнем преткновения в турецко-американских отношениях. Вашингтон под угрозой санкций требовал, чтобы Турция отказалась от закупки российской техники. Формальным предлогом американского давления было то, что российские С-400 несовместимы с натовской системой ПВО.
Турция в ответ заявила, что решать вопросы, связанные с национальной безопасностью, это её суверенное право. По словам турецких политиков, натовские аналоги С-400 намного дороже и уступают по качеству, а скидку Турции, которая является действующим членом альянса, никто не предоставил. Поэтому выбор пал на российскую технику. После этого США заморозили передачу Турции самолётов F-35 и остановили программу по обучению турецких пилотов навыкам пилотирования этих истребителей.
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