В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой - фото

В Хорватии состоялось торжественное открытие украинского консульства, на табличке которого название страны написали в неправильном падеже.

Окончание в слове «Украина» сразу бросается в глаза. На фоне красивой таблички только что открытого консульства позируют дипломаты и гости, пожимая друг другу руки.

Здесь же и глава украинского МИД Павел Климкин, и жена президента Незалежной Марина Порошенко.

И никто из них, как сообщают очевидцы, не смутился при виде ошибки на вывеске.

На табличке у входа в офис дипведомства написано по-украински «Почетное консульство УкраинА в Хорватии». Сообщается, что официальные лица никак не отреагировали на казус.