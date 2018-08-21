Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Эволюция отношений»: почему Китай решил принять участие в самых масштабных учен...
МИД РФ подтвердил участие талибов во встрече по Афганистану 4 сентября в Москве
Украина не пустила наблюдателей ОБСЕ на российское судно «Механик Погодин»
В Сети ответили Ходорковскому, который посмеялся над Путиным
Главная / В мире

В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой - фото

21 августа 2018, 07:24  •  158 • В мире
В Хорватии состоялось торжественное открытие украинского консульства, на табличке которого название страны написали в неправильном падеже.
Окончание в слове «Украина» сразу бросается в глаза. На фоне красивой таблички только что открытого консульства позируют дипломаты и гости, пожимая друг другу руки.
Здесь же и глава украинского МИД Павел Климкин, и жена президента Незалежной Марина Порошенко.
И никто из них, как сообщают очевидцы, не смутился при виде ошибки на вывеске.
На табличке у входа в офис дипведомства написано по-украински «Почетное консульство УкраинА в Хорватии». Сообщается, что официальные лица никак не отреагировали на казус.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

158
Источник
Похожие новости
21 августа 2018, 07:24
«Калашников» представил нейросеть, способную «телепатически» управлять боевыми модулями
21 августа 2018, 00:39
«Эволюция отношений»: почему Китай решил принять участие в самых масштабных учениях России
21 августа 2018, 04:09
Тысячи приложений для азартных игр удалены в App Store в Китае

20 августа 2018, 21:39
Уроки йоги и вокала помогли туристке выжить в море в течение 10 часов
20 августа 2018, 15:09
Цивилизация – жертва войны американских элит
21 августа 2018, 04:09
Меркель испугалась, что Путин развалит Евросоюз с помощью Австрии - ИноСМИ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
14 августа 2018, 15:54
На Украине зафиксировали резкое снижение производства автомобилей
16 августа 2018, 15:09
Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу
15 августа 2018, 11:39
«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
14 августа 2018, 09:09
Как правильно бить американцев контрсанкциями
16 августа 2018, 13:39
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
19 августа 2018, 00:09
Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным морем
17 августа 2018, 12:24
«Вводите санкции против России - ройте две могилы»: Политолог предостерег США от украинского сценария
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.