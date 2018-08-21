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В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой - фото
21 августа 2018, 07:24 • 158 • В мире
В Хорватии состоялось торжественное открытие украинского консульства, на табличке которого название страны написали в неправильном падеже.
Окончание в слове «Украина» сразу бросается в глаза. На фоне красивой таблички только что открытого консульства позируют дипломаты и гости, пожимая друг другу руки.
Здесь же и глава украинского МИД Павел Климкин, и жена президента Незалежной Марина Порошенко.
И никто из них, как сообщают очевидцы, не смутился при виде ошибки на вывеске.
На табличке у входа в офис дипведомства написано по-украински «Почетное консульство УкраинА в Хорватии». Сообщается, что официальные лица никак не отреагировали на казус.
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