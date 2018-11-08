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В Хорватии антифашистский памятник упал на пожилого вандала

08 ноября 2018, 09:39  •  79 • В мире
В Хорватии вандал разрушил памятник герою антифашистского сопротивления Югославии Раде Кончару, получив при этом перелом ноги.
Об инциденте сообщает Sputnik Srbija. Пожилой вандал, по неофициальным данным — это мужчина около 60 лет, решил разгромить антифашистский монумент в городе Бачвице. Ему удалось даже опрокинуть скульптуру на землю вместе с пьедесталом.
Впрочем, пенсионер в этой битве оказался проигравшим. Так, памятник упал ему прямо на ногу. В итоге — перелом ноги и госпитализация.
Власти города уже прокомментировали инцидент, резко осудив поведение злоумышленника. «Мы убеждены, что этот акт совершен безответственным человеком и не выражает мнение граждан свободного и толерантного города, - говорится в сообщении городской администрации. - Мы полагаем, что компетентные органы примут меры для наказания виновного».
Мэр города уже пообещал, что памятник будет полностью восстановлен.

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