В Хорватии антифашистский памятник упал на пожилого вандала

В Хорватии вандал разрушил памятник герою антифашистского сопротивления Югославии Раде Кончару, получив при этом перелом ноги.

Об инциденте сообщает Sputnik Srbija. Пожилой вандал, по неофициальным данным — это мужчина около 60 лет, решил разгромить антифашистский монумент в городе Б ачвице. Ему удалось даже опрокинуть скульптуру на землю вместе с пьедесталом.

Впрочем, пенсионер в этой битве оказался проигравшим. Так, памятник упал ему прямо на ногу. В итоге — перелом ноги и госпитализация.

Власти города уже прокомментировали инцидент, резко осуд ив поведение злоумышленника. «Мы убеждены, что этот акт совершен безответственным человеком и не выражает мнение граждан свободного и толерантного города, - говорится в сообщении городской администрации. - М ы полагаем, что компетентные органы примут меры для наказания виновного».