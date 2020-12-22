В хорошей кампании: партия «Новые люди» рассчитывает на фракцию в ГД

Набрать на выборах в Госдуму в 2021 году от 10% до 15% рассчитывает партия «Новые люди». Об этом «Известиям» сообщили в руководстве избирательной кампании партии. Как заявил 21 декабря на большой пресс-конференции председатель партии Алексей Нечаев, в планах объединения создать свою фракцию в парламенте. Основатель политсилы добавил, что рассчитывает на неплохой результат, так как стране нужно обновление. Кроме того, партия может предложить власти способы преодоления экономических последствий пандемии. Эксперты же считают, что у малых партий есть шансы на прохождение в парламент — в обществе сформировался запрос на новые современные форматы.

Ниша для партии

Партия «Новые люди» по итогам выборов в Госдуму в 2021 году рассчитывает стать пятым парламентским объединением и создать свою фракцию. Об этом «Известиям» сообщили в руководстве политической силы, которое в понедельник, 21 декабря, рассказало журналистам о подготовке актива из 200 кандидатов, их имена будут раскрыты ближе к весне.

Политическое объединение «Новые люди» было создано в марте этого года бизнесменом, основателем и президентом научно-производственной компании Faberlic Алексеем Нечаевым. Сегодня его предприятие работает более чем в 20 странах, а выручка по итогам 2018 года составила 28 млрд рублей. Также Алексей Нечаев чистится членом центрального штаба «Общероссийского народного фронта», из которого, как он сообщил «Известиям», выходить не собирается.

— Не думаю, что ОНФ будет мне на этих выборах в Госдуму как-то помогать, и я не жду этой помощи. Но это очень хорошая площадка для экспертного обсуждения важных общественных проблем. Это не политическое объединение. Поэтому выходить из него по причине создания партии «Новые люди» я не буду, — пояснил он.

По его словам, сейчас партия уже подготовила свой актив, который получил опыт в избирательных компаниях в регионах, и сделает на него ставку на выборах в Госдуму в 2021 году.

— В этом году мы получили для себя очень важный и ценный опыт, в том числе опыт наблюдения за подсчетом голосов на выборах. Нам удалось найти для этих целей 10 тыс. наблюдателей. Интересно, что из четырех заксобраний, где нас допустили до выборов, в четырех нам удалось победить. И, конечно, самый большой успех — это 15% голосов на выборах в гордуму Томска, — отметил Алексей Нечаев.

Создатель партии добавил, что рассчитывает на хороший результат и на парламентских выборах, так как стране нужно обновление.

— КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР — это партии второго выбора. За них голосуют те, кто не хочет голосовать за «Единую Россию», — убежден политический деятель.

Его же партия может подсказать власти, например, как преодолеть экономические последствия пандемии. Он отметил, что бизнес проходит такой кризис уже в четвертый раз и те, кто хочет выжить не будет выжимать из населения последние доходы, чтобы сохранить его покупательную способность.

Руководить избирательной кампанией партии на выборах в Госдуму будет известный российский политтехнолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. В разговоре с «Известиями» он отметил, что цель максимум для «Новых людей» — это набрать порядка 10-15%, минимум — преодолеть проходной барьер и создать в парламенте свою фракцию.

— Есть ниша для новой партии, партии людей, которые еще не были в политике. С одной стороны запрос на профессионалов, с другой — на тех, кто не несет на себе груз прошлых ошибок, например, голосования за непопулярные законы. Вторая пересекающаяся с ней ниша — электорат рассерженных горожан. Это жители крупных городов, которые считают, что нынешние партии слышат их голос недостаточно, а также, что у нас должно быть больше демократии и одновременно справедливости, — пояснил «Известиям» Евгений Минченко.

Он подчеркнул, что электорат «Новых людей» — не классический либеральный. Это не партия тех, кто верит в невидимую руку рынка, который должен все расставить по своим местам. Но при этом она будет использовать правую повестку в политике и левую в экономике.

— Это соответствует предложению, которое делает избирателям партия «Новые люди». То есть она за то, чтобы выборы были свободные и честные, чтобы вернулись прямые выборы мэров, а муниципальный фильтр на выборах губернаторов был отменен. Она будет защищать интересы предпринимателей, но при этом использовать социальную повестку и напоминать государству, что оно очень много должно своим гражданам, — рассказал политтехнолог.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в выборах в Госдуму смогут участвовать 16 партий. Из них четыре парламентских и ещё 12, имеющих депутатов на уровне региональных заксобраний. В том числе это партия «Новые люди», которой удалось провести своих кандидатов в заксобрания четырёх субъектов. В Рязанской области она набрала 5,7% голосов избирателей, в Новосибирской — 7,0%, в Костромской — 7,5%, в Калужской — 8%.

Шансы на успех

У «Новых людей» есть шанс преодолеть пятипроцентный барьер и провести пару-тройку людей по округам, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Он отметил, что партия достойно показала себя на региональных выборах в этом году. Добавляет очков и то, что их компанией занялся один из самых уважаемых политических консультантов Евгений Минченко.

— Есть достаточно много людей, у которых есть запрос на новое, которые в целом поддерживают власть или, относятся к ней критично, но не кидаются в крайности. Поэтому они ждут появления новых лиц и «партии умеренного прогресса в рамках законности». Есть запрос на новые современные форматы, — пояснил «Известиям» Константин Калачев.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов полагает, что успех новых партий на выборах в Госдуму будет зависеть от нескольких факторов: адекватного подбора одномандатников, эффективности и масштабов избирательной кампании, точности электорального послания.

— Вероятность преодоления одной из малых партий пятипроцентного барьера можно оценить как невысокую — во всяком случае, пока. Реальную эффективную цель «малой» партии на выборах в Госдуму можно описать формулой «три плюс три»: провести трёх депутатов, сделав верную ставку на кандидатов, и получить государственное финансирование, преодолев трехпроцентный барьер, — заявил «Известиям» эксперт.

Глава Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский считает, что «Большая тройка» парламентских партий в лице ЕР, КПРФ и ЛДПР показала свою устойчивость по итогам Единого дня голосования 2020 года и в основном сохранит свою поддержку.

— Также определённые шансы могут быть у успешного дебютанта ЕДГ-2020 партии «Новые люди» и «Партии пенсионеров». Другие малые партии — в частности, «Коммунисты России», «Родина», «За правду», отчасти «Яблоко» и «Зеленая альтернатива» — в первую очередь могут рассчитывать побороться за преодоление на выборах трехпроцентного барьера, который дает госфинансирование, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

По его мнению, в целом успешность выступления малых партий на предстоящих выборах зависит от качества организации и проведения их избирательных кампаний, способности мобилизовать ресурсы, а также привлечь в свои ряды сильных кандидатов.