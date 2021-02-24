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В холле харьковской мэрии активист «декоммунизировал» орден Ленина

24 февраля 2021, 20:40  •  83 • Украина

Сегодня, 24 февраля, во время сессии Харьковского городского совета глава общественной организации «Рассвет» и соучредитель организации «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков сорвал со стены изображение ордена Ленина, установленное в холле мэрии.

О своем «подвиге» Поздняков сообщил на своей странице в Facebook.

Правоохранители, дежурившие в помещении, указали активисту, что его действия незаконны, и демонтажем должны заниматься соответствующие органы.

После взятия объяснений у Вадима Позднякова и представителя партии «Демсокира» Никиты Соловьева полиция отпустила активистов.

Сотрудники горсовета вернули изображение ордена Ленина на место.

«В следующий раз просто разобью, если не хотят по-хорошему. Не хотели в музей? Пойдет в мусорное ведро», — пообещал местный активист.

Отметим, сегодня сессия харьковского горсовета была «жаркой» и сопровождалась столкновениями «патриотов» с оппозиционерами.

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