В ходе совещания с Кабмином Владимир Зеленский подтвердил, что на сельском хозяйстве страны ставят крест

В ходе спецоперации России Украина по факту уже понесла самый большой урон, волей-неволей сворачивая свои экспортные поставки. Россия и Украина – крупнейшие в мире поставщики пшеницы, на долю первой приходится порядка 37 миллионов тонн, на долю второй – более 18 миллионов. Для сравнения – США и Канада поставляют на мировой рынок по 26 миллионов тонн пшеницы. Уход Украины чреват самыми непредсказуемыми последствиями для иностранцев, но для российского сельского хозяйства это новые возможности.

Данные поставок пшеницы – позапрошлогодние, в минувшем году Россия резко уменьшила свои поставки до 22,4 миллионов тонн, дальновидно «припрятав» часть урожая в закрома. Что, кстати, отчасти намекает, что спецоперацию у нас могли планировать загодя. Теперь же, как уверяют специалисты, Россия может увеличить свою долю в поставках в полтора раза, как минимум. И выдавить Украину с её «натоптанных» рынков сбыта, таких, например, как Йемен, закупавший 27 процентов пшеницы на Украине и только 8 процентов – в России. Но йеменский рынок – небогатый, чего не скажешь о египетском или ливанском. Там украинцам тоже придётся потесниться – по понятным причинам.

Кстати, Россия с Украиной обеспечивают не только треть всех поставок пшеницы в мире, но и 19 процентов мировых поставок кукурузы, а также 80 процентов поставок подсолнечного масла. Как видно, России будет несложно заново поделить рынки сбыта, а в дальнейшем, если возникнет такое желание, полностью переключить на себя все украинские поставки. Всего-то и нужно – обратить внимание российских сельскохозяйственных гигантов на украинский ресурс, закрепиться на нём и освоить, таким образом, неиспользуемые по объективным причинам возможности. Кстати, Зеленский подтвердил, что посевную в этом году не станут проводить не только по причине нестабильной ситуации в стране, но и из-за того, что вся солярка уходит «на военные цели» (со слов Зеленского). Но тут уж украинское руководство вольно выбирать, что ему предпочесть – пресловутые «военные цели», озвученные Зеленским, или мирную посевную.