Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт прокомментировал заявление Гройсмана о долгах Украины
Трусы, шкурники и предатели – вот за кого держит Трамп венесуэльских военных
Скандал на BBC: британский политик оправдал концлагеря (Анна Сочина)
МИД России заявил о «размораживании» Киевом ситуации в Донбассе
Главная / В России

«В ходе перестрелки был нейтрализован»: в Дагестане силовики ликвидировали готовившего теракт боевика

20 февраля 2019, 00:39  •  24 • В России
В ходе контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана ликвидирован вооружённый боевик. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России (НАК), личность бандита установлена, он недавно вышел из тюрьмы. В его тайнике нашли пояс смертника, а при обыске по месту жительства была обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств. По данным силовиков, злоумышленник планировал совершить теракт с использованием мощного СВУ в Дербенте.
 
© Национальный антитеррористический комитет
 

Во вторник, 19 февраля, в Дербентском районе Дагестана сотрудники силовых ведомств провели контртеррористическую операцию, в результате которой ликвидировали вооружённого боевика, занимавшегося подготовкой к осуществлению террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Личность нейтрализованного бандита установлена. Недавно освободившись после отбывания наказания за незаконный оборот оружия, он вынашивал идею совершить террористический акт с использованием мощного СВУ в городе Дербенте», — отметили в НАК.

Отмечается, что при обыске в доме злоумышленника сотрудники правоохранительных органов обнаружили лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств, где находились ёмкости и мешки со взрывчаткой общей массой более 30 кг, а также большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств.

Согласно данным НАК, в ходе контртеррористической операции боевик был заблокирован в заброшенном строении, он отказался сдаться властям и открыл огонь по силовикам. В ходе перестрелки злоумышленник был нейтрализован, среди силовиков и гражданского населения никто не пострадал.

«На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы, а в оборудованном тайнике — готовые к использованию пояс смертника и ведро, начинённое взрывоопасными веществами», — говорится в сообщении НАК.

  • © Национальный антитеррористический комитет

По данным ведомства, силовики проверили ряд жилых зданий в районе посёлка Белиджи Дербентского района после получения оперативным штабом НАК в республике данных о подготовке преступления террористической направленности. В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение вооружённого бандита.

В связи с этим начальник Управления ФСБ России по Дагестану принял решение о введении с 10:55 мск режима контртеррористической операции в административных границах Дербентского района. Установление такого правого режима было обусловлено желанием не допустить совершения терактов и обеспечить безопасность граждан.

Добавим, что в период проведения КТО устанавливается ряд ограничений. Так, при отсутствии удостоверяющих личность документов граждан доставляют в отделения МВД. Вдобавок ограничивается движение транспортных средств в пределах зоны действия правового режима.

Борьба с пособниками международных террористических группировок

Отметим, что месяцем ранее, 11 января, силовики нейтрализовали трёх боевиков, которые попытались совершить нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы на участке федеральной трассы «Кавказ». При этом ликвидированные бандиты были причастны к вербовке в ряды международной террористической группировки «Исламское государство»*, а также помогали бандитам, которые действовали в Каспийске и были уничтожены в ходе контртеррористических операций в 2017 году.

Кроме того, сотрудники органов безопасности задержали уроженца Каспийска, который признался в создании террористической ячейки, планах и намерениях её членов.

"Курилы наши! И останутся нашими навсегда!" Против передачи Южных Курил выступили сами жители этих островов

Позднее на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи была пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, которая под видом благотворительной организации собирала деньги для ИГ. Сотрудники ФСБ задержали трёх подозреваемых в противозаконных действиях.

«В рамках следственных действий трое подозреваемых задержаны и по решению суда арестованы. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность. В ходе допросов они дали признательные показания по фактам вменяемых им преступлений», — отмечалось в сообщении.

Ещё об одном факте сбора средств для финансирования терроризма пресс-служба ФСБ России сообщила 15 февраля, когда задержали жительницу Астраханской области, участвовавшую в организации законспирированной ячейки «Исламского государства». Подозреваемой удалось собрать не менее 1 млн рублей, в ходе обысков по месту жительства у неё обнаружили экстремистскую литературу, платёжные карты и мобильные телефоны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


24
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 00:39
«В ходе перестрелки был нейтрализован»: в Дагестане силовики ликвидировали готовившего теракт боевика
19 февраля 2019, 23:09
Минобороны дало ответ на лживые вбросы Госдепа о подмене ракеты 9М729
19 февраля 2019, 21:24
«Не справился с управлением»: шесть человек погибли в крупной аварии на трассе «Дон»
Загрузка...
18 февраля 2019, 22:39
«Без предупреждения»: в Брянской области из-за формального соблюдения закона убили птиц, занесённых в Красную книгу
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
19 февраля 2019, 06:54
"Курилы наши! И останутся нашими навсегда!" Против передачи Южных Курил выступили сами жители этих островов
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 00:39
«Готов использовать свой авторитет»: председатель ОБСЕ заявил о намерении отстаивать ...
20 февраля 2019, 00:39
«Изменение тактики»: как США пытаются создать квазигосударство на территории Сирии
20 февраля 2019, 00:39
МВД Украины призвало кандидатов в президенты подтверждать аккаунты в соцсетях
20 февраля 2019, 00:09
Индии и Пакистану хватило нескольких дней, чтобы перейти от нормализации к конфронтац...
20 февраля 2019, 00:39
Политическое фехтование: смогут ли оппозиционные штаты отменить через суд решение Тра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2019, 05:09
"Требуем немедленного доступа к нашим гражданам": Вместо благодарности за спасение пилотов, МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста
18 февраля 2019, 14:39
Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не может перестать стрелять"
15 февраля 2019, 00:39
В США рискнули спровоцировать русскую "Булаву" засекреченной ракетой - СМИ
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.