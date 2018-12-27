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В ходе авиаударов Израиля в Сирии могли погибнуть трое офицеров Ирана - СМИ

27 декабря 2018, 16:54  •  58 • В мире
Во время авиаударов военно-воздушных сил Израиля, нанесенных по Сирии вечером 25 декабря в районе Дамаска, предположительно были убиты три высокопоставленных иранских офицера. Об этом сообщили израильские СМИ.
По их сведениям, авиация Израиля нанесла ракетные удары по 10 целям из воздушного пространства Ливана. В числе целей был исследовательский центр в Джумрайе, где, по версии Израиля, разрабатывали химическое и биологическое оружие.
После этого в социальных сетях распространились публикации о том, что во время авианалета был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани, по некоторым данным, курирующий сирийское направление.
Предположения косвенно подтвердились его отсутствием на похоронах Махмуда Хашеми Шахруди, который считался преемником верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.
В Тегеране эти сведения пока не подтвердили, отмечает израильское издание.

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