Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киев...
Главная / Политика

В ход пойдут любые методы: На Михалкова и Малофеева готовится атака

07 августа 2020, 03:10  •  71 • Политика
Стало известно о готовящихся информационных нападках на режиссёра Никиту Михалкова и учредителя Царьграда Константина Малофеева. Ранее мы уже сообщали о тех, кто пытался развязать травлю известных персон. И эта война ещё продолжается, в ход пойдут любые методы, убеждён Малофеев.
Устраивавшие нападки на Михалкова и Малофеева намерены их продолжить. В ход пойдут любые методы, об этом в эфире заявил учредитель Царьграда Константин Малофеев.
По его словам, информация о планах недоброжелателей известна.
"Сейчас начнётся новый этап компромата и на него (Михалкова), и на меня, и на Царьград", - заявил он в программе "Царьград. Главное". Блокировка нашего канала в YouTube - лишь очередной эпизод в этой войне либералов и патриотов, отметил он.
Напомним, что ещё в мае громыхнуло сообщение "На кампанию против Михалкова потратили $600 тысяч". Кроме того, как выяснил сам режиссёр, некоторым медийным персонам предлагали за деньги принять участие в информационной кампании против нового выпуска его программы "Бесогон".
Затем в анонимных телеграм-каналах, а также на сайте "Лента.ру" появилась публикация о Константине Малофееве. Царьград детально разбирался в этой топорной работе журналистов, отрабатывающих заказ.
По всей видимости, грядёт очередной раунд этого информационного противостояния. Причём, как отметил Константин Малофеев, те, кто жаждет заткнуть нам рты, действуют не только за границей со стороны YouTube или Google, но и внутри страны.
Фото: Царьград
А значит, методы здесь будут разными. И война за национальное самосознание, за русских будет продолжаться, даже несмотря на гнусные приёмчики заказчиков.
"Царьград как СМИ находится на острие этой борьбы. И мы будем продолжать говорить правду с позиции национальных интересов, интересов русского народа… А также будем внимательно следить за тем, что происходит в стране, информировать наших зрителей, поднимать и озвучивать те факты, которые хотят замолчать наши либеральные оппоненты", - подчеркнул Малофеев.
Учредитель Царьграда добавил, что в битвах всегда есть те, кто хочет сдаться, но также всегда есть те, кто хотят победы для своей Родины, а не для чужой страны.
И нас, патриотов, православных, думающих людей, - миллионы, подчеркнул он.
У либералов также есть поддержка - финансовая, в том числе со стороны Запада. Но патриотов, ценителей своей Родины это не должно останавливать. Ведь если мы не будем продолжать свою борьбу, то всего за поколение Россия опять превратится в компрадорско-колониальное образование, коей она была в 1990-е годы, констатировал Константин Малофеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
06 августа 2020, 23:30
Киеву подсказали, куда послать новую делегацию по Крыму
06 августа 2020, 23:30
Кто сдал Крым? Лукашенко обвинил Украину в безалаберности
06 августа 2020, 23:30
"Народ прозрел": Лукашенко отказался от интеграции с Россией
06 августа 2020, 23:30
Лукашенко о преемнике для России: "Путин не будет держаться за власть"
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
06 августа 2020, 23:30
Защитить детей можно. Но захотят ли? Как остановить чиновничий беспредел в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2020, 05:50
Корчинский призывает поквитаться за «небесную сотню» «адской тысячей»
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектакле"
05 августа 2020, 22:45
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнение Поддубного
02 августа 2020, 07:40
"Действуем по обстановке, бабки после митинга": Слита тайная запись с хабаровским провокатором
31 июля 2020, 15:05
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
02 августа 2020, 10:25
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
01 августа 2020, 05:05
Деньги из бюджета России получают американские миллиардеры: Мардан о "вопиющем скандале"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.