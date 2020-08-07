В ход пойдут любые методы: На Михалкова и Малофеева готовится атака

Устраивавшие нападки на Михалкова и Малофеева намерены их продолжить. В ход пойдут любые методы, об этом в эфире заявил учредитель Царьграда Константин Малофеев.

По его словам, информация о планах недоброжелателей известна.

"Сейчас начнётся новый этап компромата и на него (Михалкова), и на меня, и на Царьград", - заявил он в программе "Царьград. Главное". Блокировка нашего канала в YouTube - лишь очередной эпизод в этой войне либералов и патриотов, отметил он.

Напомним, что ещё в мае громыхнуло сообщение "На кампанию против Михалкова потратили $600 тысяч". Кроме того, как выяснил сам режиссёр, некоторым медийным персонам предлагали за деньги принять участие в информационной кампании против нового выпуска его программы "Бесогон".

Затем в анонимных телеграм-каналах, а также на сайте "Лента.ру" появилась публикация о Константине Малофееве. Царьград детально разбирался в этой топорной работе журналистов, отрабатывающих заказ.

По всей видимости, грядёт очередной раунд этого информационного противостояния. Причём, как отметил Константин Малофеев, те, кто жаждет заткнуть нам рты, действуют не только за границей со стороны YouTube или Google, но и внутри страны.

Фото: Царьград

А значит, методы здесь будут разными. И война за национальное самосознание, за русских будет продолжаться, даже несмотря на гнусные приёмчики заказчиков.

"Царьград как СМИ находится на острие этой борьбы. И мы будем продолжать говорить правду с позиции национальных интересов, интересов русского народа… А также будем внимательно следить за тем, что происходит в стране, информировать наших зрителей, поднимать и озвучивать те факты, которые хотят замолчать наши либеральные оппоненты", - подчеркнул Малофеев.

Учредитель Царьграда добавил, что в битвах всегда есть те, кто хочет сдаться, но также всегда есть те, кто хотят победы для своей Родины, а не для чужой страны.

И нас, патриотов, православных, думающих людей, - миллионы, подчеркнул он.

У либералов также есть поддержка - финансовая, в том числе со стороны Запада. Но патриотов, ценителей своей Родины это не должно останавливать. Ведь если мы не будем продолжать свою борьбу, то всего за поколение Россия опять превратится в компрадорско-колониальное образование, коей она была в 1990-е годы, констатировал Константин Малофеев.