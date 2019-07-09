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В ход пошли бутылки: Тбилиси вновь охватили протесты и столкновения

09 июля 2019, 00:24  •  55 • Политика
Тбилиси вновь охватили протесты и столкновения - на сей раз демонстранты начали сражаться уже между собой. Люди из разных шествий принялись выяснять отношения с размахом - в ход даже пошли бутылки, самых агрессивных задерживает полиция.
Сегодня вечером Тбилиси буквально сотрясают протесты. На проспекте Руставели проходило сразу два шествия двух разных акций, их участники не сошлись во взглядах.
Как пишет издание "Sputnik Грузия", демонстранты из первого шествия - те, кто уже почти два десятка дней требуют отставки министра грузинского МВД Георгия Гахарии. Во второй группе людей - те, кто вышли протестовать против прошедшего сегодня там же марша гомосексуалистов.
В итоге участники начали закидывать друг друга бутылками, выясняя отношения. Полиция задержала несколько человек. "Фонтанка.ру" пишет, что в местных СМИ сообщают о двух задержанных.
По данным Утро.ру, столкновения идут у здания Дома пионеров. Одна из сторон заявила, что нужно "навести в Тбилиси порядок", в том числе прекратить протесты с требованием отставки министра внутренних дел Грузии. При этом одному из тех, кто вышел кричать об "оккупации России", разбили голову.
Одновременно с этим снова собираются люди у офиса телеканала "Рустави 2". После провокации ведущего Георгия Габунии люди требуют его увольнения, не удовлетворившись сообщениями о временном отстранении его от работы.

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