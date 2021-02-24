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«В ход идут анекдотичные теории заговора»: Путин заявил об информационной кампании против достижений России

24 февраля 2021, 20:35  •  70 • В России
Против России ведётся целенаправленная информационная кампания с бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, против России планируются провокации, в частности, касающиеся борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Глава государства добавил, что в стране к подобным акциям «давно привыкли и готовы».
 
РИА Новости © Павел Лисицын
 

Поставить под сомнение наши достижения в борьбе с коронавирусом

Против России планируются провокации, в частности, касающиеся борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Глава государства поблагодарил сотрудников службы за передачу властям страны информации о готовящихся провокациях, отметив, что в России к подобным акциям «давно привыкли и готовы».

Президент обратил внимание, что на фоне глобальных вызовов, таких как терроризм и киберпреступность, Россия сталкивается с так называемой политикой сдерживания в свой адрес. Она заключается, по его словам, в последовательной и агрессивной линии, направленной на попытки затормозить развитие России, спровоцировать внутреннюю нестабильность, ослабить страну и поставить её под внешний контроль. 

Путин уточнил, что против России ведётся «целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов».

«В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что российские партнёры доброжелательно относятся к результатам Москвы в сфере противодействия распространению COVID-19 и выражают готовность к сотрудничеству.

«Мы понимаем, что решить задачи глобального уровня можно только объединением усилий», — отметил Владимир Путин.

Вакцины от коронавирусной инфекции 

Напомним, 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия и Китай якобы пытаются использовать разработанные ими вакцины от коронавируса для достижения дипломатических целей.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с подобными.

«Недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку это, опять же, «геополитический замысел Кремля» и «надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от РФ». Что сказать? Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, если единственное, что можно произнести, это подобного рода заявления, то это печально», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Россия в августе 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», которую разработали специалисты центра Гамалеи. Позже регистрацию прошли ещё два российских препарата — «ЭпиВакКорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. Все три вакцины в ходе проведённых исследований показали безопасность и эффективность против коронавируса.

Ряд стран обратились к России с просьбой о поставках — в частности, «Спутник V» уже был зарегистрирован в нескольких десятках государств. 12 февраля стало известно, что препарат вошёл в топ-3 вакцин против COVID-19 по количеству полученных во всём мире разрешений на применение.

До этого, 2 февраля, в одном из крупнейших медицинских изданий The Lancet был опубликован материал, подтверждающий высокую эффективность «Спутника V». Согласно результатам международной независимой экспертизы, препарат обеспечивает полную защиту против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом, а её эффективность составляет 91,6%. 

«Спутник V» получил мировое признание в качестве одной из ключевых вакцин, с помощью которых человечество сможет защититься от коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни», — отмечал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, на ранних стадиях разработки российской вакцины западные СМИ публиковали материалы, в которых эффективность и надёжность препарата подвергались сомнению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда объяснил появление подобных публикаций высокой конкуренцией, представлявшей угрозу для крупнейших западных производителей.

Однако позже в западных СМИ начали появляться материалы, авторы которых высоко оценили российский препарат. Так, о преимуществах вакцины высказался журналист The New York Times Эндрю Крамер, сделавший прививку в московской поликлинике. Он отметил, что «политизация вопроса разработки вакцины» отодвинула на второй план хорошие результаты испытаний и достижение российских учёных.

В свою очередь Сэм Фазели из Bloomberg выделил отсутствие у вакцинированных тяжёлого течения болезни, и напомнил о процедуре испытаний «Спутник V», в ходе которых прививку получили почти 23 тыс. человек — из них впоследствии заболели менее 80 участников тестов.

Специалисты о российских вакцинах

Профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента в разговоре с RT DE отметил, что первоначальная критика «Спутник V» на Западе была связана с тем, что там не очень хорошо знакомы с процедурой допуска лекарственных препаратов в РФ.

«В России исследования проводятся, разумеется, так же тщательно и основательно, как и у нас, в Европе, или в США. Просто там выполняются требования российских разрешительных органов, они не адресованы EMA (Европейское агентство лекарственных средств. − RT) или FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. − RT)», — пояснил он.

По словам учёного, изначально о российском препарате было мало известно, но позже ситуация быстро изменилась. 

«О «Спутнике V» вышла первая научная статья, первая работа в журнале Lancet, в которой мы увидели первые клинические данные», — рассказал он.

Помимо этого, Валента отметил, что вакцинация каждого человека «Спутником» проводится в два этапа, что позволяет усилить имунный ответ, и назвал разработку препарата «важной инновацией».

В свою очередь специалист Университета Вупперталя Хендрик Юргес рассказал, сколько времени, по его мнению, может потребоваться для регистрации третьей российской вакцины «КовиВак» в Евросоюзе. 

«Это зависит от того, насколько быстро будут появляться данные об испытаниях», — рассказал он.

По мнению учёного, вполне возможно те, кто отвечают за одобрение вакцины, хотят ещё немного подождать, пока не будет получено достаточное количество данных о третьей фазе клинических испытаний.

«И опыт показывает, что на это может уйти несколько месяцев. Я бы рассчитывал на середину второй половины этого года», — заключил эксперт.

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