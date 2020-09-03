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В Хмельницком «свободовец» пытался застрелить Владимира Путина
03 сентября 2020, 22:35 • 171 • Украина
Владимир Путин стал преследовать украинских «патриотов» не только в виде фантомов и призраков, но в материализованном виде.
Сегодня, 3 сентября, в Хмельницком на Украине прогремела стрельба – местный «патриот» из партии «Свобода» пытался расправиться с Владимиром Путиным. Пусть и не с тем самым, что, конечно, досадные, но все же - нюансы.
Об этом сообщил сам Владимир Путин - бывший заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства по вопросам жилищного хозяйства Хмельницкого горсовета и экс-советник мэра, передает НГП.
Он рассказал, что покушение на его жизнь осуществил его знакомый, член ВО Свобода Александр Сиротин, сочтя состоявшуюся между ними дискуссию не конструктивной. О чем именно беседовали мужчины – не уточняется. Известно лишь, что после словесного конфликта «свободовец» не целясь произвел выстрел в Путина, и уехал.
«...Утром заехал на улицу Панаса Мирного, 14/1Б..., где случайно встретил машину Александра Сиротина. Он приостановился, открыл окно в машине и начал со мной ссориться. Затем достал пистолет, выстрелил в мою сторону... пуля пролетела над лобовым стеклом моей машины», – рассказал подробности бывший чиновник.
Выстрел осуществлен из спецсредства для отстрела резиновых пуль, говорится на сайте Главного регионального управления Нацполиции. Правоохранители сочли случившееся «хулиганством». Сиротину грозит от трех до семи лет тюрьмы.
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