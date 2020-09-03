В Хмельницком «свободовец» пытался застрелить Владимира Путина

Владимир Путин стал преследовать украинских «патриотов» не только в виде фантомов и призраков, но в материализованном виде.Сегодня, 3 сентября, в Хмельницком на Украине прогремела стрельба – местный «патриот» из партии «Свобода» пытался расправиться с Владимиром Путиным. Пусть и не с тем самым, что, конечно, досадные, но все же - нюансы.Об этом сообщил сам Владимир Путин - бывший заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства по вопросам жилищного хозяйства Хмельницкого горсовета и экс-советник мэра, передает НГП.Он рассказал, что покушение на его жизнь осуществил его знакомый, член ВО Свобода Александр Сиротин, сочтя состоявшуюся между ними дискуссию не конструктивной. О чем именно беседовали мужчины – не уточняется. Известно лишь, что после словесного конфликта «свободовец» не целясь произвел выстрел в Путина, и уехал.«...Утром заехал на улицу Панаса Мирного, 14/1Б..., где случайно встретил машину Александра Сиротина. Он приостановился, открыл окно в машине и начал со мной ссориться. Затем достал пистолет, выстрелил в мою сторону... пуля пролетела над лобовым стеклом моей машины», – рассказал подробности бывший чиновник.Выстрел осуществлен из спецсредства для отстрела резиновых пуль, говорится на сайте Главного регионального управления Нацполиции. Правоохранители сочли случившееся «хулиганством». Сиротину грозит от трех до семи лет тюрьмы.