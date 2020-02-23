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В Херсонской области произошёл взрыв на АЗС
23 февраля 2020, 00:09 • 77 • Украина
В Херсонской области Украины произошёл взрыв на автомобильной заправочной станции.
© Сергій Чорний Facebook
Об этом пишет «112 Украина» со ссылкой на сообщение начальника ГУ ГСЧС в Херсонской области Сергея Черных в Facebook.
«22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве ёмкости на АЗС», — указывается в заявлении.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на АЗС взорвалась ёмкость объёмом 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения.
Отмечается, что при взрыве пострадали два сотрудника АЗС. Один из них был доставлен в Великоалександровскую ЦРБ с ожогами лица и рук 3-й степени, другой, несмотря на ожоги, отказался от госпитализации.
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