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В Херсонской области при пожаре погибли два человека
03 января 2020, 01:24 • 57 • Украина
В Херсонской области в результате возгорания погибли два человека.
globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-центр украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
«Поступило сообщение о том, что из окон дома по ул. 200 лет Голой Пристани идёт дым. На место происшествия сразу же выехали два отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в одной из комнат загорелись диван и домашние вещи. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни.
«В ходе опроса соседей и свидетелей установлено, что 53-летний хозяин дома и его 33-летний товарищ злоупотребляли спиртными напитками и курили в доме, что, вероятно, и привело к трагическим последствиям», — отметили в ведомстве.
Ранее в Киеве в результате пожара в 16-этажном доме погибли два человека.
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