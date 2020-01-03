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В Херсонской области при пожаре погибли два человека

03 января 2020, 01:24  •  57 • Украина
В Херсонской области в результате возгорания погибли два человека.
 
globallookpress.com
 

Об этом сообщает пресс-центр украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«Поступило сообщение о том, что из окон дома по ул. 200 лет Голой Пристани идёт дым. На место происшествия сразу же выехали два отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в одной из комнат загорелись диван и домашние вещи. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. 

«В ходе опроса соседей и свидетелей установлено, что 53-летний хозяин дома и его 33-летний товарищ злоупотребляли спиртными напитками и курили в доме, что, вероятно, и привело к трагическим последствиям», — отметили в ведомстве.

Ранее в Киеве в результате пожара в 16-этажном доме погибли два человека.

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