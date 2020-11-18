В Херсонской области пенсионерке дали пять лет за публикацию портрета Брежнева

Украинский суд наказал пенсионерку, которая постила в соцсетях портреты Леонида Брежнева и красные флаги. Женщине влепили пять лет за распространение коммунистической символики и пропаганду «коммунистического тоталитарного» режима.К счастью, Новотроицкий районный суд Херсонской области заменил пятилетнюю отсидку на испытательный срок в один год.В течение 2016-2018 годов женщина на своей странице в «Одноклассниках» опубликовала фото и видеофайлы с изображениями символики коммунистического режима.В частности, 9 ноября 2016-го пенсионерка разместила коллаж из фотографий советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева и подпись к нему: «Если в Украине убрать барыг от власти, то через пять лет люди скажут – А нах *** нам и Европа!». Что тут от декоммунизации - неясно, скорей всего, старухе отомстили за непризнание европейского курса Украины, навязанного извне. К слову, херсонская пенсионерка просто отразила веяния времени: по данным соцопроса КМИС более 60% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, а число сторонников ЕС и НАТО неуклонно снижается.В январе 2017 года пожилая женщина опубликовала фотографию с изображением государственного герба СССР. А 27 октября 2018 – выложила несколько фотографий с советскими коммунистическими деятелями на фоне красного флага с изображением перекрещенного серпа и молота.«Интересно, почему фотографии с Соросом и Джо Байденом, развалившими Украину, лишившими ее экономики и независимости, постить считается престижным, а фото с политиками, при которых мы безбедно и мирно жили в СССР – считается преступлением и карается уголовным сроком?», - интересуется блогер Инга Кирюхина. Она же напомнила о том, что регулярные изображения символов нацистского режима преступлением в Украине не являются и за это никого не судят.Так, экс-президент Петр Порошенко в ходе посещения воинской части ВСУ сфотографировался рядом с солдатом, на груди которого была нашивка дивизии СС «Мертвая голова», которая подчинялось лично Адольфу Гитлеру. В 2018-м Верховная Рада признала ветеранами войны нацистов, в том числе участников УПА. А совсем недавно, в мае нынешнего года Окружной административный суд под давлением декоммунизатора Вятровича вынес вердикт о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской.Никаких претензий у СБУ и прочих органов, следящих за соблюдением закона о декоммунизации, подобные перекосы не вызвали. Как и памятники коллаборантам, которые сейчас устанавливают по всей Украине. Буквально вчера в Тернопольской области под звук гимна была открыта мемориальная доска в честь 110-летия палача Бабьего Яра Олексе Бабию по кличке «Ариец». Естественно, что никакого судебного разбирательства не было, в отличие от судилища над херсонской пенсионеркой. Сама «подсудимая» полностью признала вину и раскаялась. Она заключила с прокурором соглашение о признании виновности, что позволило ей избежать срока заключения и отделаться условным наказанием.