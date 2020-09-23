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В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала

23 сентября 2020, 17:25  •  82 • Политика
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США, проводящих тренировки для украинских боевиков. Сразу после распространения информации не смолчала и местная полиция.
В частности, о происшествии, которое якобы имело место, сообщили авторы Telegram-канала "VESTI" со ссылкой на местные херсонские СМИ. По данным авторов, на территории военного полигона Алешковского района погибли восемь американских офицеров.
"Детали происшествия уточняются, но областное отделение полиции уже открыло криминальное дело. Начальник Алешковского отделения полиции рассказал, что несчастный случая произошёл с американскими военными советниками, которые следили за ходом проведения учений", - говорится в сообщении.
Там также уточнили, что в бункер, где находились американские военные, попал артиллерийский снаряд. Все восемь якобы погибли на месте.
Фото: Скриншот Telegram/VESTI
В полиции Херсонской области тут же отреагировали на эту информацию. Сообщается, что она не соответствует действительности.
"Сегодня в 11:45 на официальном сайте ГУНП по Херсонщине появилась информация "В Херсонской области полиция выявляет обстоятельства гибели американских военных советников". Официально сообщаем, что эта информация фейковая и не соответствует реальности", - сказано в сообщении.

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