В Херсоне Киев реализует «крымский сценарий» 2014 года – городские сумасшедшие в роли «недовольных»

Сегодня без боя был взят курортный Скадовск – горожане приветствовали российских освободителей с не меньшим энтузиазмом, чем в своё время крымчане. Между тем, киевские издания наперебой льют слёзы о «несчастных жителях Херсона», «сопротивляющихся оккупации» и «митингующих за Украину». Таковых, если, конечно, верить украинской прессе, во всём трёхсоттысячном Херсоне отыскалось 400 человек. Зная манеру киевских СМИ привирать, цифра, пожалуй, увеличена кратно. И в этой связи кое-что вспоминается.

Сюжет: Украинский кризис

После того, как в Крыму началась «Русская весна», у памятника Богдану Хмельницкому (в просторечье – «чёрная голова») возле мясокомбината и 9-й школы стали собираться малочисленные группки «плакальщиков» по Украине, которую они потеряли. Маргиналов было несколько десятков – меньше полсотни, пожалуй, но это не помешало киевским изданиям сообщать о «многотысячных протестах» в Симферополе против «российской оккупации». Между тем, сегодня в Херсоне происходит в точности то же самое – несколько десятков городских сумасшедших устраивают постановочное представление на публику. А в Скадовске не нашлось даже десятка таких «энтузиастов» – вообще, в причерноморских городах Украину никогда не считали своей – в отличие от России. Это относится и к Николаеву, и к Ильичёвску с Одессой. Хочется верить, что в будущем причерноморские области Украины смогут реализовать изменённые в 2015-2016 годах местные законодательства и провести референдумы о территориальной принадлежности, которые и расставят все точки над «ё».

Между тем, завтра, по некоторым данным, может начаться штурм Мариуполя (к городу подтянулось достаточно соединений народной милиции ДНР). Поговаривают, что штурм будет серьёзным и даже показательно жёстким (это, в частности, подтвердил в социальной сети писатель Захар Прилепин – в прошлом ополченец Донбасса). Пишут, что, де, излишняя жёсткость может послужить причиной коренного изменения пророссийской позиции горожан, но это, пожалуй, выдача желаемого за действительное украинскими писаками. Жители Мариуполя никогда не ассоциировали себя с Украиной – и ничто не изменит их позиции, даже такие суровые времена, как сейчас.