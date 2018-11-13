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В Херсоне более 30 учебных заведений остались без тепла

13 ноября 2018, 16:09  •  104 • Украина
Более 30 учебных заведений в Херсоне остаются без теплоснабжения, сообщается на сайте городского совета.
 
РИА Новости
 

Из сообщения следует, что без тепла остаются 13 школ, 15 детских садов и три учреждения дополнительного образования.

Также на сайте сообщается, что 13 школ, поставщиком теплоносителей которых является АО «Херсонская ТЭЦ», на три дня приостановили учебный процесс.

Ранее полиция возбудила уголовное дело из-за отсутствия теплоснабжения в Кривом Роге.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал президента Украины Петра Порошенко и правительство вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в ряде городов страны.

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104
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