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В Херсоне более 30 учебных заведений остались без тепла
13 ноября 2018, 16:09 • 104 • Украина
Более 30 учебных заведений в Херсоне остаются без теплоснабжения, сообщается на сайте городского совета.
РИА Новости
Из сообщения следует, что без тепла остаются 13 школ, 15 детских садов и три учреждения дополнительного образования.
Также на сайте сообщается, что 13 школ, поставщиком теплоносителей которых является АО «Херсонская ТЭЦ», на три дня приостановили учебный процесс.
Ранее полиция возбудила уголовное дело из-за отсутствия теплоснабжения в Кривом Роге.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал президента Украины Петра Порошенко и правительство вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в ряде городов страны.
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