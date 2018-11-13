В Херсоне более 30 учебных заведений остались без тепла

Более 30 учебных заведений в Херсоне остаются без теплоснабжения, сообщается на сайте городского совета.

Из сообщения следует, что без тепла остаются 13 школ, 15 детских садов и три учреждения дополнительного образования.

Также на сайте сообщается, что 13 школ, поставщиком теплоносителей которых является АО «Херсонская ТЭЦ», на три дня приостановили учебный процесс.

Ранее полиция возбудила уголовное дело из-за отсутствия теплоснабжения в Кривом Роге.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал президента Украины Петра Порошенко и правительство вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в ряде городов страны.