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В хартию партнерства Украины и США внесли пункт о противостоянии России

10 ноября 2021, 14:40  •  133 • Политика
Фото: depositphotos.com
Власти Незалежной добились от Белого дома долгосрочных гарантий поддержки в борьбе с РФ
Киев и Вашингтон согласовали текст обновленной хартии двустороннего партнерства. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. Особым достижением он считает пункт, в котором говорится о противодействии "российской агрессии".
По словам министра, Киеву было важно зафиксировать в тексте положения, которые касаются совместных с Вашингтоном шагов в отношении Москвы. Поскольку администрации Белого дома могут меняться, а хартия – это стратегический документ, который рассчитан на десятилетия, пояснил Кулеба.
"Часть, посвященная российской агрессии, будет свидетельствовать о необратимости американской политики по поддержке Украины в противодействии России и российской агрессии",
– передает "Укринформ" слова Кулебы.
В Киеве отметили, что активизировать работу над документом по стратегическому партнерству Украины и США президент Владимир Зеленский договорился с Джо Байденом во время визита в Белый дом в начале сентября. Подписание обновленной хартии запланировано на 10 ноября в Вашингтоне, сообщает РИА "Новости".
Ранее в Кремле обратили внимание, что дружба Украины и США приобретает выраженный антироссийский характер.

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