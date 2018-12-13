В Харьковской области лишили русский язык статуса регионального

Депутаты Харьковского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение.

Как отмечается, данное решение было принято на основании статей 43 и 59 закона Украины «О местном самоуправлении на Украине».

7 декабря на Украине власти Ивано-Франковской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта».

Такое же решение было принято в Тернопольской области.

Депутаты Житомирского областного совета также проголосовали за запрет на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта. Кроме того, подобный запрет был введён во Львовской области.