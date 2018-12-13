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В Харьковской области лишили русский язык статуса регионального

13 декабря 2018, 20:54  •  146 • Украина
Депутаты Харьковского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение.
 
©pixabay.com
 

Как отмечается, данное решение было принято на основании статей 43 и 59 закона Украины «О местном самоуправлении на Украине».

7 декабря на Украине власти Ивано-Франковской области приняли мораторий на «публичное использование русскоязычного культурного продукта».

Такое же решение было принято в Тернопольской области.

Депутаты Житомирского областного совета также проголосовали за запрет на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта. Кроме того, подобный запрет был введён во Львовской области.

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