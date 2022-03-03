В Харькове ВСУ, закрепляясь, разместили РСЗО во всех районах города

Вечером 3 марта в Харькове был нанесён удар по зданию СБУ, которое примыкает к зданию Главного управления Нацполиции, на перекрестке улиц Мироносицкой и Гиршмана.Также ракетным ударом была разбита база нацистов «Фрайкора».Ночью после этого в городе было относительно тихо.С 10 утра харьковчане во всех районах слышат канонаду, работает РЗСО и артиллерийские миномёты.«Ну, так вот, короче, по городу расставлено еще больше украинской артиллерии, чем было до этого. В том числе теперь и по центру. Стоят и РСЗО, и артиллерийские минометы. За город украинские силы вывели только гаубицы, а условные "грады" остались тут, и распределились по всей площади города. А это означает, что по-прежнему все районы города остаются в опасности, в опасности как "прилета" украинских ракет (вот то, что "пришло" десять минут на салтовские окраины, с очень большой вероятностью "вышло" из района Тюринки и так далее), так и российской "ответки".Полный пэ, как говорится: украинские силы перегруппируются с перспективой отступления из Харькова, но при этом оставляют в городе в центральных районах РСЗО и гусеничные минометы, совершенно бессмысленные сейчас с военной точки зрения, но гарантирующие разрушение города и жертвы», — прояснили ситуацию антифашисты Telegram-канал «Харьков Наш».