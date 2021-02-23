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В Харькове возрождают «Металлист»

23 февраля 2021, 21:45  •  73 • Украина

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов на 23 февраля сделал подарок фанатам местной команды «Металлист»: достигнута договоренность с экс-президентом ФК «Металлист» Александром Ярославским о совместном возрождении «легендарной харьковской команды, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Терехов.

«Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к «большому футболу». Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый «Металлист» не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство. И самое главное - вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба «Металлист»», — написал исполняющий обязанности градоначальника Харькова, добавив, «пусть сегодня вторник — думаю, всем фанатам футбола есть, что отпраздновать вечером».

Подробности договоренностей Терехов обещал обнародовать позже.

На странице Александра Ярославского обнародовано соответствующее заявление.

Отметим, для Ярославского футбол это не только бизнес. К проведению в Харькове футбольного чемпионата «Евро-2012» бизнесмен отстроил новый терминал харьковского аэропорта, финансово участвовал в реконструкции футбольного стадиона, объектов сопутствующей инфраструктуры. Однако, в конце 2012 года находящийся в зените славы клуб «Металлист» вместе с модернизированным к мундиалю стадионом был отжат «кошельком Януковича» Сергеем Курченко. При нем клуб, собственно и сдал позиции, а также влез в огромные долги.

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