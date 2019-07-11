В Харькове восстановили бюст Жукова

Власти Харькова восстановили бюст маршала Жукова, который в начале июня был снесён националистами. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.

«Как и обещал — сегодня вернули на место», — написал он в Facebook.

Летом бюст был повален националистами во время митинга. Как заявили позднее в пресс-службе президента Украины, Владимир Зеленский призывает местные власти разобраться в ситуации.

2 июня мэр Харькова заявил о намерении восстановить бюст Жукова.