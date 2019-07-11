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В Харькове восстановили бюст Жукова
11 июля 2019, 10:39 • 34 • Украина
Власти Харькова восстановили бюст маршала Жукова, который в начале июня был снесён националистами. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.
Facebook © Геннадий Кернес
«Как и обещал — сегодня вернули на место», — написал он в Facebook.
Летом бюст был повален националистами во время митинга. Как заявили позднее в пресс-службе президента Украины, Владимир Зеленский призывает местные власти разобраться в ситуации.
2 июня мэр Харькова заявил о намерении восстановить бюст Жукова.
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