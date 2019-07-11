Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мне, что, посмотреть в интернете, чем он по роялю бьёт?": Изгнанный З...
Мукачево просит Петю извиниться
Почему Донбасс споткнулся на пороге России
«Имитация борьбы со взяточничеством»: как Зеленский планирует превратить Чернобы...
Главная / Украина

В Харькове восстановили бюст Жукова

11 июля 2019, 10:39  •  34 • Украина
Власти Харькова восстановили бюст маршала Жукова, который в начале июня был снесён националистами. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.
 
Facebook © Геннадий Кернес
 

«Как и обещал — сегодня вернули на место», — написал он в Facebook.

Летом бюст был повален националистами во время митинга. Как заявили позднее в пресс-службе президента Украины, Владимир Зеленский призывает местные власти разобраться в ситуации. 

2 июня мэр Харькова заявил о намерении восстановить бюст Жукова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
10 июля 2019, 12:09
Генеральный прокурор Молдовы будет отправлен в отставку
11 июля 2019, 10:39
Эксперт оценил предложение советника Зеленского переименовать Россию
10 июля 2019, 11:54
Матвиенко призвала сенаторов добиваться освобождения Вышинского
11 июля 2019, 04:09
«Имитация борьбы со взяточничеством»: как Зеленский планирует превратить Чернобыль в свободную от коррупции зону туризма
10 июля 2019, 21:39
Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе
10 июля 2019, 15:09
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2019, 20:09
В Крыму оценили антироссийскую резолюцию в ОБСЕ
05 июля 2019, 03:39
Гапоны украинской оппозиции
06 июля 2019, 04:09
"Надеемся на поддержку Запада": Зеленский проговорился, как намерен выполнять Минские соглашения
10 июля 2019, 05:39
"Господь сжалился над нами": Грузинские пользователи ликуют после отказа Путина от санкций
05 июля 2019, 02:09
"Наконец приехал настоящий президент": О чем Путин говорил в Италии и… лучший момент пресс-конференции
08 июля 2019, 11:24
"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддержали решение Путина отменой броней
04 июля 2019, 16:24
Россия окончательно сбросила путы США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.