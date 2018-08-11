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В Харькове в результате взрыва газа в доме пострадали пять человек

11 августа 2018, 22:54  •  51 • Украина
В Харькове произошёл взрыв газа в многоэтажном жилом доме, в результате инцидента пострадали пять человек.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует УНИАН со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Как отмечается, после взрыва начался пожар, площадь которого составила 35 кв. м.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Кривом Роге произошёл взрыв.

Также «Реальное время» передавало, что в Ижевске отменили введённый после взрыва газа в жилом доме режим ЧС. 

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