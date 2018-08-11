|
В Харькове в результате взрыва газа в доме пострадали пять человек
11 августа 2018, 22:54 • 51 • Украина
В Харькове произошёл взрыв газа в многоэтажном жилом доме, в результате инцидента пострадали пять человек.
РИА Новости
Об этом информирует УНИАН со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям в регионе.
Как отмечается, после взрыва начался пожар, площадь которого составила 35 кв. м.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Кривом Роге произошёл взрыв.
Также «Реальное время» передавало, что в Ижевске отменили введённый после взрыва газа в жилом доме режим ЧС.
Подпишитесь на нас
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 августа 2018, 08:09
|
06 августа 2018, 11:24
|
07 августа 2018, 05:24
|
06 августа 2018, 14:56
|
10 августа 2018, 11:24
|
07 августа 2018, 21:24
|
08 августа 2018, 15:24