|
В Харькове умерла писательница и автор песен Елена Касьян
14 июля 2019, 23:09 • 44 • Украина
Писательница и автор песен Елена Касьян умерла в Харькове после продолжительной болезни.
© Официальный сайт Елены Касьян
Об этом сообщается на её странице в социальной сети Facebook.
«Люди, вы невероятные. Вы подарили ей шесть лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела… Сегодня в 6:50 Лена ушла», — говорится в сообщении.
Елена Касьян родилась во Львове в 1970 году, получила режиссёрское образование, принимала участие в различных фестивалях и конкурсах авторской песни, написала несколько книг.
13 июля в Санкт-Петербурге скончался поэт Виктор Соснора.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июля 2019, 00:24
|
13 июля 2019, 11:39
|
11 июля 2019, 07:39
|
11 июля 2019, 23:54
|
11 июля 2019, 04:24
|
09 июля 2019, 03:39
|
09 июля 2019, 01:54