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В Харькове умерла писательница и автор песен Елена Касьян

14 июля 2019, 23:09  •  44 • Украина
Писательница и автор песен Елена Касьян умерла в Харькове после продолжительной болезни.
 
© Официальный сайт Елены Касьян
 

Об этом сообщается на её странице в социальной сети Facebook. 

«Люди, вы невероятные. Вы подарили ей шесть лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела… Сегодня в 6:50 Лена ушла», — говорится в сообщении.

Елена Касьян родилась во Львове в 1970 году, получила режиссёрское образование, принимала участие в различных фестивалях и конкурсах авторской песни, написала несколько книг.

13 июля в Санкт-Петербурге скончался поэт Виктор Соснора. 

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