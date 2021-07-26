В Харькове продавец отказалась обслуживать на украинском активистку, послав её «в Бандерштадт» • 107 • Украина

Очередной языковой скандал произошёл в Харькове. Покупатель спровоцировала продавца, требуя обслуживания в местном киоске на украинском языке, и в ответ была послана «в Бандерштадт». Об этом рассказала на своей странице в Facebook «пострадавшая» местная активистка Оксана Хвыля.



В своём гневном посте она описала, как была «разъярена и унижена» русскоговорящей продавщицей, внезапно появившейся в любимом киоске «Колосья. Долина вкуса». Продавец, по словам автора поста, отказалась её обслуживать после того, как та заговорила с ней на украинском и в ответ на просьбу поискать купюру поменьше сказала, что мелкие купюры ищет только для тех, кто говорит на государственном языке.



«Я выступаю за расширение сферы украинского языка. Выступаю довольно действенно, но практикую методы ласковой украинизации. В быту тоже не хочется ходить за хлебом каждый раз, как в бой. Поэтому я придумала простой лайфхак, и пользуюсь им. Обращаюсь на украинском, заказываю товар, разговариваю. А потом обязательно доходит до фразы со стороны продавщицы „паищите пять гривен пажалста!‟ На что я с невозмутимой улыбкой отвечаю: „Нет. Мелочь ищу только для тех, кто обслуживает на украинском‟», — написала активистка.



«Ласковая украинизация», по её мнению, видимо, заключается в том, чтобы провоцировать тех, кто говорит не на государственном, на агрессию, тем самым получать яркий видеоматериал для хайпа, ну и повод для официальной жалобы, как, в принципе, и получилось в данном случае.



Как разворачивалась ситуация вначале, мы можем судить только со слов самой активистки, ибо видеофиксация началась, судя по всему, когда продавщицу изрядно «завели». Причём зачем-то на камеру девушки сделали вид, что они только подошли к киоску и просто мило поздоровались по-украински, а «понаехавшая» из России злобная продавец отказалась обслуживать на «мове» и открытым текстом рассказала, куда нужно ехать, прицепившимся к ней покупательницам, забрав при этом пакет с покупками и вернув деньги.



18+ Осторожно, ненормативная лексика!



По словам активистки, она хотела пожаловаться владельцу торговой точки, но тот, услышав украинскую речь, бросил телефонную трубку.



Хвыля назвала подписчикам адрес магазина и поблагодарила тех, кто устроит продавщице «троллинг».



«Патриоты» уже начали разгонять эту историю в соцсетях как «зраду», не смог пройти мимо неё и главный националист, одесский радикал-убийца Сергей Стерненко, который назвал ситуацию в Харькове «очередной дискриминацией граждан Украины на Украине за украинский язык». По его словам, им, бедным-несчастным носителям «мовы» приходится «буквально бороться» за право говорить на родном языке.



Как они борются с инакомылящими и инакоговорящими, мы все знаем и, скорее всего, уже скоро увидим результат этой борьбы в виде видеоролика с официальными извинениями продавщицы из Харькова, причём не за нецензурную лексику, а за то, что она была не украинской.



Другие пользователи соцсети поведение активистки не одобрили, указав, что женщина несколько дней ходила в этот магазин и провоцировала продавца.



«Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел, Оксана», — написал один из пользователей.



Отметим, с 16 января 2021 года вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который Верховная Рада приняла в апреле 2019 года, об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания в стране.

Очередной языковой скандал произошёл в Харькове. Покупатель спровоцировала продавца, требуя обслуживания в местном киоске на украинском языке, и в ответ была послана «в Бандерштадт». Об этом рассказала на своей странице в Facebook «пострадавшая» местная активистка Оксана Хвыля.В своём гневном посте она описала, как была «разъярена и унижена» русскоговорящей продавщицей, внезапно появившейся в любимом киоске «Колосья. Долина вкуса». Продавец, по словам автора поста, отказалась её обслуживать после того, как та заговорила с ней на украинском и в ответ на просьбу поискать купюру поменьше сказала, что мелкие купюры ищет только для тех, кто говорит на государственном языке.«Я выступаю за расширение сферы украинского языка. Выступаю довольно действенно, но практикую методы ласковой украинизации. В быту тоже не хочется ходить за хлебом каждый раз, как в бой. Поэтому я придумала простой лайфхак, и пользуюсь им. Обращаюсь на украинском, заказываю товар, разговариваю. А потом обязательно доходит до фразы со стороны продавщицы „паищите пять гривен пажалста!‟ На что я с невозмутимой улыбкой отвечаю: „Нет. Мелочь ищу только для тех, кто обслуживает на украинском‟», — написала активистка.«Ласковая украинизация», по её мнению, видимо, заключается в том, чтобы провоцировать тех, кто говорит не на государственном, на агрессию, тем самым получать яркий видеоматериал для хайпа, ну и повод для официальной жалобы, как, в принципе, и получилось в данном случае.Как разворачивалась ситуация вначале, мы можем судить только со слов самой активистки, ибо видеофиксация началась, судя по всему, когда продавщицу изрядно «завели». Причём зачем-то на камеру девушки сделали вид, что они только подошли к киоску и просто мило поздоровались по-украински, а «понаехавшая» из России злобная продавец отказалась обслуживать на «мове» и открытым текстом рассказала, куда нужно ехать, прицепившимся к ней покупательницам, забрав при этом пакет с покупками и вернув деньги.18+ Осторожно, ненормативная лексика!По словам активистки, она хотела пожаловаться владельцу торговой точки, но тот, услышав украинскую речь, бросил телефонную трубку.Хвыля назвала подписчикам адрес магазина и поблагодарила тех, кто устроит продавщице «троллинг».«Патриоты» уже начали разгонять эту историю в соцсетях как «зраду», не смог пройти мимо неё и главный националист, одесский радикал-убийца Сергей Стерненко, который назвал ситуацию в Харькове «очередной дискриминацией граждан Украины на Украине за украинский язык». По его словам, им, бедным-несчастным носителям «мовы» приходится «буквально бороться» за право говорить на родном языке.Как они борются с инакомылящими и инакоговорящими, мы все знаем и, скорее всего, уже скоро увидим результат этой борьбы в виде видеоролика с официальными извинениями продавщицы из Харькова, причём не за нецензурную лексику, а за то, что она была не украинской.Другие пользователи соцсети поведение активистки не одобрили, указав, что женщина несколько дней ходила в этот магазин и провоцировала продавца.«Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел, Оксана», — написал один из пользователей.Отметим, с 16 января 2021 года вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который Верховная Рада приняла в апреле 2019 года, об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания в стране. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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