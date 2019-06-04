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В Харькове потребовали наказать застреливших ребёнка полицейских
04 июня 2019, 21:09 • 47 • Украина
В Харькове перед зданием Главного управления Национальной полиции прошёл пикет, участники которого потребовали наказать полицейских, застреливших пятилетнего ребёнка в Киевской области.
РИА Новости
Как информирует Интерфакс-Украина, в пикете приняли участие около 100 человек.
Некоторые участники акции принесли детские игрушки. Возле здания полиции активисты положили цветы и поставили свечи.
Также участники пикета прикрепили возле здания полиции листы бумаги с надписью «Безнаказанность убивает».
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков встретился с семьёй погибшего мальчика.
31 мая в городе Переяславе-Хмельницком два пьяных сотрудника полиции устроили стрельбу по банкам и попали в пятилетнего мальчика, находившегося на детской площадке.
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