В Харькове «патрiоти» требуют декоммунизировать колбасу

Харьковские активисты обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием «декоммунизировать» продукцию «Харьковского мясокомбината». Об этом говорится в письме Института.Так, предметом жалобы стала колбаса «Харьковского мясокомбината», которая называется «Радянська» (с укр. «Советская»). При этом в институте уже рассмотрели жалобу и заявили, что будут рекомендовать переименовать колбасу.«Сообщаем, что в рамках компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — говорится в официальном ответе Института.В то же время в учреждении напомнили, что не имеют полномочий административного влияния на органы местного самоуправления, юридических лиц и организаций.