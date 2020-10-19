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В Харькове «патрiоти» требуют декоммунизировать колбасу

19 октября 2020, 08:35  •  20 • Украина

Харьковские активисты обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием «декоммунизировать» продукцию «Харьковского мясокомбината». Об этом говорится в письме Института.

Так, предметом жалобы стала колбаса «Харьковского мясокомбината», которая называется «Радянська» (с укр. «Советская»). При этом в институте уже рассмотрели жалобу и заявили, что будут рекомендовать переименовать колбасу.

«Сообщаем, что в рамках компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — говорится в официальном ответе Института.

В то же время в учреждении напомнили, что не имеют полномочий административного влияния на органы местного самоуправления, юридических лиц и организаций.

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