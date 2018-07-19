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В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко

19 июля 2018, 19:09  •  26 • Украина
В Харькове открыли памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко.
 
© Juliya Khanina globallookpress.com
 

Как сообщают украинские СМИ, памятник выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с участием актрисы.

Памятник установили 19 июля в сквере по улице Тринклера.

Ранее сообщалось, что автором памятника выступит Катиб Мамедов. 

Советская и российская актриса театра и кино Людмила Гурченко родилась в 1935 году в Харькове.

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