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В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко
19 июля 2018, 19:09 • 26 • Украина
В Харькове открыли памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко.
© Juliya Khanina globallookpress.com
Как сообщают украинские СМИ, памятник выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с участием актрисы.
Памятник установили 19 июля в сквере по улице Тринклера.
Ранее сообщалось, что автором памятника выступит Катиб Мамедов.
Советская и российская актриса театра и кино Людмила Гурченко родилась в 1935 году в Харькове.
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