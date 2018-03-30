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В Харькове неизвестные устроили стрельбу из автомата возле ресторана

30 марта 2018, 11:09  •  13 • Украина
В Харькове возле ресторана неизвестные расстреляли группу людей, один человек погиб. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные полиции.
 
© Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 

Инцидент произошёл 29 марта около 23:00, когда группа мужчин вышла из ресторана.

К заведению подъехал автомобиль с неизвестными, которые открыли стрельбу.

Отмечается, что ещё один человек пострадал. 

В городе объявлен план «Перехват».

Как сообщает Интерфакс-Украина, нападавшие вели стрельбу из автомата. По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство». 

В ноябре 2017 года в центре Харькова в результате обстрела автомобиля погиб человек. 

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