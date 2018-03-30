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В Харькове неизвестные устроили стрельбу из автомата возле ресторана
30 марта 2018, 11:09 • 13 • Украина
В Харькове возле ресторана неизвестные расстреляли группу людей, один человек погиб. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные полиции.
© Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Инцидент произошёл 29 марта около 23:00, когда группа мужчин вышла из ресторана.
К заведению подъехал автомобиль с неизвестными, которые открыли стрельбу.
Отмечается, что ещё один человек пострадал.
В городе объявлен план «Перехват».
Как сообщает Интерфакс-Украина, нападавшие вели стрельбу из автомата. По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
В ноябре 2017 года в центре Харькова в результате обстрела автомобиля погиб человек.
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