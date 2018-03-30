В Харькове неизвестные устроили стрельбу из автомата возле ресторана

В Харькове возле ресторана неизвестные расстреляли группу людей, один человек погиб. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошёл 29 марта около 23:00, когда группа мужчин вышла из ресторана.

К заведению подъехал автомобиль с неизвестными, которые открыли стрельбу.

Отмечается, что ещё один человек пострадал.

В городе объявлен план «Перехват».

Как сообщает Интерфакс-Украина, нападавшие вели стрельбу из автомата. По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

В ноябре 2017 года в центре Харькова в результате обстрела автомобиля погиб человек.